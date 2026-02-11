Gerard es la gran incógnita del Villarreal ante el Getafe

Vila-real (Castellón), 11 feb (EFE).- El Villarreal regresó a los entrenamientos este miércoles tras el día de descanso en una sesión marcada por la situación de Gerard Moreno, ya que el delantero catalán no pudo jugar este pasado lunes tras tener que abandonar el calentamiento del partido ante el Espanyol, al no tener buenas sensaciones físicas.

En los últimos entrenamientos, Moreno entrenaba a un ritmo diferenciado al resto de la plantilla por unas molestias que no se han especificado desde el club castellonense de las que se espera evolución en los próximos días.

El jugador catalán no pudo ejercitarse este miércoles, por lo que a falta de tres días para el partido, parece complicado que pueda jugar en Getafe el próximo sábado.

En la sesión de este miércoles sí estuvo presente el centrocampista Thomas Partey, que ha entrenado a un ritmo inferior en los últimos días y que no pudo ser convocado en el partido ante el Espanyol.

Además, también se ejercitó el defensa Willy Kambwala, que sigue en su periodo de recuperación y para regresar a la dinámica de grupo.

El técnico recuperará al sancionado Alfonso Pedraza, que no pudo jugar el pasado lunes y que ya regresa a la dinámica del equipo. EFE

