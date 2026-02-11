El rescate de fotos de familias de la dana, recuperación de la memoria para las víctimas

Alaquàs (Valencia), 11 feb (EFE).- El rescate de fotografías embarradas por la dana de Valencia de 2024, que continúa en marcha con el trabajo sobre 2,5 millones de imágenes, supone poder recuperar la memoria individual y colectiva y una parte esencial de las vidas que "alimenta el alma" para las familias que sufrieron la tragedia.

Así lo han expresado los representantes de la Asociación de Víctimas Mortales de la dana, la Associació de Víctimes de la dana 29 d'octubre y la Asociación de Damnificados dana Horta Sud, que han visitado este miércoles junto a la rectora de la Universitat de València (UV), Mavi Mestre, el laboratorio del proyecto 'Salvem les fotos', en el Castillo de Alaquàs, donde se desarrolla la labor de recuperación de las imágenes.

Poder tener una foto de una comunión, de una boda, de una excursión, de tu mascota o de tu abuelo, de épocas en las que no había "nube" que las almacenara es "un tesoro", que también contribuye a cuidar la salud mental, han asegurado sus portavoces.

"La dana arrastró una parte de nuestra alma, con este proyecto se recupera", según la presidenta de la Associació de Víctimes, Mariló Gradolí; "hemos perdido vidas, pero por suerte no vamos a perder la memoria", en palabras del presidente de la Asociación de Daminificados, Alex Carabal; "restaurar imágenes es devolver parte de nuestra identidad personal y como pueblo", para la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales, Rosa Álvarez.

Además de visitar el laboratorio ubicado en una de las torres del Castillo de Alaquàs, han conocido los laboratorios del Museu de l’Horta Sud y el Museu d’Història Natural de la UV.

En estos espacios, además de Algemesí y Utiel, se instalaron laboratorios para la recuperación de las imágenes y donde se gestionan 2,5 millones de imágenes de 1.500 familias, la mitad de ellas ya recuperadas, en un trabajo desarrollado por voluntarios que continuará durante todo 2026.

Después de un año de trabajo, el laboratorio de Utiel ya se ha cerrado, pero sigue en el resto de laboratorios, que se encuentran al 40 o 50 %, según los casos, de recuperación, según ha detallado la vicerrectora de Cultura y Sociedad de la UV, Ester Alba.

Las imágenes han llegado en distintas condiciones y, además de su recuperación, se digitalizan, de igual manera que se rescata material audiovisual, postales, cartas u obras de arte.

'Salvem les fotos' fue impulsado por la UV 48 horas después de producirse la dana "pensando en que las familias que perdieron parte o todo pudieran recuperar parte de su historia", en un proyecto multidisciplinar que no se ha cerrado porque siguen apareciendo más fotografías, según Mavi Mestre.

El impacto fue tan fuerte que el estrés postraumático dura meses, años, y hay afectados que ahora empiezan a darse cuenta de la magnitud de lo que han perdido y traen fotografías, algo que contribuye en el proceso de salud mental, ha afirmado la rectora.

El proyecto, por el que han pasado 300 voluntarios, ha recibido 300.000 euros de fondos propios de la UV, y recientemente 200.000 euros del Ministerio de Cultura para la Fundación Horta Sud y 350.000 euros para el Museu de l'Horta Sud, y la Diputación de Valencia ha aprobado una ayuda de 60.000 euros. EFE