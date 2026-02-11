El presidente de Adif dice que es el momento de seguir prestigiando el ferrocarril

Madrid, 11 feb (EFE).- El presidente de Adif, Pedro Marco, ha dicho este miércoles que este es el momento de seguir trabajando para "prestigiar" el ferrocarril español y reconoce la labor de los 13.000 empleados de la compañía pública en los recientes accidentes de trenes.

En una carta dirigida a los trabajadores de la empresa que gestiona la infraestructura ferroviaria, Marco explica que los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), además de los sucesivos temporales, "han obligado a hacer una profunda reflexión sobre las necesidades actuales del sistema ferroviario, que sigue siendo uno de los más robustos y admirados del mundo".

Destaca la importancia del acuerdo alcanzado el pasado lunes entre el Ministerio de Transportes y Adif, además de Renfe, y los sindicatos mayoritarios (CCOO, UGT y el de maquinistas Semaf), por el que la empresa que preside tendrá un incremento de 1.850 millones en el gasto previsto hasta el 2030 para el mantenimiento tanto de la red convencional como de la alta velocidad.

Asimismo, resalta el refuerzo de las plantillas de la empresa con 2.400 plazas adicionales a la tasa de reposición hasta 2030 en virtud de ese acuerdo.

Pedro Marco subraya la predisposición de toda la plantilla de Adif en la gestión de la emergencia y en la postemergencia de los accidentes ferroviarios y también en la recuperación del servicio ferroviario entre Madrid y Andalucía y la revisión y acondicionamiento de la red en Cataluña.

"Adif ha mostrado su mejor versión", dice el presidente, que valora el trabajo del personal operativo, de mantenimiento, de seguridad y autoprotección y de los técnicos y agradece las muestras de cariño que ha recibido estos días.EFE