El padre de Rodri dice que "está muy a gusto donde está", con ganas "terribles" de Mundial

El Pardo (Madrid), 11 feb (EFE).- Antonio Hernández, padre del internacional español Rodrigo Hernández, aseguró que el jugador del Manchester City "está muy a gusto donde está" y que "es posible que no sepa todavía su futuro" ya que termina contrato con el club inglés, y que tiene "unas ganas terribles de ir al Mundial"

"No puedo decir nada, él está muy a gusto dónde está. Es posible que no lo sepa todavía, pero comprenderéis la reserva natural que hace falta en estas circunstancias y en unos tiempos que estás negociando contrato y demás. No sé nada, lo digo de verdad. La historia se tiene que escribir", dijo al ser preguntado por el futuro del jugador tras recoger en el palacio de El Pardo el premio Rey Felipe como mejor deportista de 2023.

Antonio Hernández se mostró "súper orgulloso" de la distinción concedida a Rodri, pero admitió que "hay que relativizarlo", "porque si no te los crees y uno se vuelve loco".

"Ser el padre de alguien que cumplió su sueño, los años en los cuales se le ha otorgado el premio, luego ha sido Balón de Oro... alucinas. Como padre o madre que está por ahí, hay que relativizarlo. Él lo ha relativizado. Yo creo que los profesionales también asumen el terreno en el que están y de alguna manera también se protegen ante hechos como ensalzarles de esta manera. Él es el mejor jugador del mundo, pero yo hablo con Rodri y dice, bueno, es un premio. Yo mi disfrute es el fútbol y sacar lo mejor", señaló.

En este sentido, explicó que su hijo siempre se ha exigido mucho y "tenía que ser el mejor, pero por propias ganas de dar lo máximo, más allá de conseguir reconocimientos", y que "solo está contento cuando saca lo mejor de sí mismo".

"Lo más importante es cómo de bien amueblada tengas tú la cabeza como deportista, como persona y luego la familia ayuda poniendo el escenario para que eso suceda. Pero yo creo que va por delante cómo es uno de nacimiento. Teníais que ver a Rodri cómo era.Desde que era pequeño es un tío tenaz y tenía que sacar el sobresaliente", comentó.

Preguntado por proceso de recuperación de la rotura de ligamento cruzado sufrida por el internacional en septiembre de 2024, su padre admitió que ha sido duro y difícil, aún más al lesionarte después de recibir el Balón de Oro y de repente tener que afrontar un año de parón y con dudas sobre si volvería a recuperar su nivel.

"Ahí la familia sí que hemos ayudado bastante, hemos soportado bastante y le hemos animado muchísimo. Pero una vez más la fuerza la tenía él dentro y, siendo muy dura, él se ha recuperado bien. Cuando vuelves de jugar después de un año siempre hay cositas, pero ahora mismo está como una moto, está bien y con unas ganas de ir al Mundial terribles. Está trabajando muy bien, no hay más que ver los partidos que está jugando. Ahora le pedimos que dimensione un poco sus esfuerzos para ir rodando y llegar al Mundial", concluyó. EFE

(vídeo)

EFE

