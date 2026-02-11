Espana agencias

El jugador serbio Gudelj defiende la labor de Almeyda, entrenador argentino del Sevilla

Sevilla, 11 feb (EFE).- El centrocampista serbio Nemanja Gudelj, uno de los capitanes del Sevilla, ha defendido este miércoles la labor de su entrenador, el argentino Matías Almeyda, pese a la mala trayectoria del equipo, y ha destacado que "la relación con el míster de todo el grupo es muy buena".

"Todos creemos que es el ideal para este grupo y confiamos muchísimo en él. Él en nosotros también y eso se nota en el día a día", aseguró en la comparecencia de prensa que ofreció tras la sesión preparatoria que se desarrolló en la ciudad deportiva sevillista.

El serbio, de 34 años y que cumple su séptima temporada en el Sevilla, también se refirió al meta griego Odysseas Vlachodimos, cedido por el Newcastle inglés, y dijo que "es un portero espectacular y ojalá pueda estar aquí muchos años", ya que los sevillistas se plantean su fichaje definitivo.

Gudelj alabó a su compañero por el penalti en el último minuto que le detuvo el pasado domingo al delantero uruguayo Cristhian Stuani en el empate como local ante el Girona (1-1) y aclaró que tiene "muy buena relación con Vlachodimos" desde que jugó "contra él en Portugal", durante su etapa en el Sporting Clube, cuando el guardameta de origen alemán militaba en el Benfica.

El futbolista señaló que "el equipo está bien, entrenando fuerte y corrigiendo los errores" a pesar de su mala clasificación, pero está "preparado para todas las finales que vienen", empezando por la del próximo sábado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Alavés.

Para esa cita, destacó que, "como capitán", pide "un apoyo máximo a la afición. Cuando la afición y el equipo se unen, todo lo demás da igual", sentenció.

Gudelj, además, profundizó en las quejas que todos los estamentos del Sevilla profieren sobre los arbitrajes, ya que ha "notado que esta temporada, en muchas decisiones cuestionables, la moneda cae del lado malo", algo que le "molesta".

"Hay varias situaciones en las que se ha faltado el respeto" al Sevilla, al que consideró el medio serbio "por debajo de otros clubes en este aspecto".

Uno de los problemas del Sevilla, según el jugador balcánico, es su necesidad de "reducir el número de goles encajados", para lo que no interpela sólo a los zagueros porque "el trabajo en defensa es una cosa del equipo entero", que tiene como objetivo "marcar más y encajar menos".

Nemanja Gudelj termina contrato el 30 de junio, pero ahora no se plantea su continuidad en "uno de los clubes más grandes y bonitos del mundo" porque "el equipo, en este momento, no se merece un capitán con la cabeza en otro sitio", así que espera que "pronto se pueda hablar de esto estando en otra situación".

El jugador sevillista recordó que lleva "aquí siete años y los primeros cuatro o cinco fueron diferentes" a los últimos, aunque espera "tratar de cambiar una situación" que no le "gusta pero que hay que aceptar". EFE

