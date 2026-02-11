El Gobierno de España activa a la UME en varias localidades de Ciudad Real

Toledo, 11 feb (EFE).- El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha anunciado que el Ejecutivo central ha activado a la Unidad Militar de Emergencias (UME) para que actúen en varias localidades de Ciudad Real afectadas por inundaciones. EFE
Un acusado que intentó quemar una oficina de la Seguridad Social en Madrid sostiene que solo quería llamar la atención
Durante una audiencia en Madrid, un hombre acusado de intentar provocar un incendio con gasolina en una sucursal oficial afirmó que no buscaba causar perjuicios, sino ser escuchado, mientras la Fiscalía solicita castigo y reparación a los afectados
Pani rescata al Inter y Osasuna Magna aprovecha las bajas del Jimbee para ganar por 6-3
0-1. Un gol de Turrientes encarrila el pase a la final de la Real Sociedad
Starmer exige a Ratcliffe disculpas por sus comentarios sobre los inmigrantes
Ábalos comparte la petición de Koldo de derivar el juicio de las mascarillas a la Audiencia Nacional
El exministro ha remitido al Supremo su respaldo a la gestión judicial planteada por su exasesor, quien argumenta que el caso por el suministro de material sanitario durante la emergencia debería ser resuelto por un tribunal diferente al previsto inicialmente
