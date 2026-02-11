Espana agencias

El español Rafael Jodar cae a manos de Shapovalov en su debut en Dallas

Washington, 10 feb (EFE).- El español Rafael Jodar quedó eliminado este martes ante el canadiense Denis Shapovalov en su debut en el ATP 500 de Dallas, el único torneo con pista cubierta que se disputa en Estados Unidos.

Shapovalov, 40 del ránking ATP y vigente campeón en Dallas, se impuso con claridad sobre Jodar (número 124) por 6-1 y 6-2, en apenas una hora y 9 minutos de partido.

Jodar, madrileño de 19 años, debutaba en un ATP 500 tras conseguir su primera victoria en el circuito en la primera ronda del Abierto de Australia hace tres semanas.

Shapovalov se enfrentará en octavos de final al estadounidense Aleksandar Kovacevic, número 78 del mundo.

También este martes se definió el rival en octavos de final del malagueño Alejandro Davidovich (14 del mundo), que será el estadounidense Alex Michelsen (n.41). Michelsen venció al búlgaro Grigor Dimitrov (n.43) por 5-7, 6-4 y 6-4 en 2 horas y 5 minutos.

Davidovich y Michelsen disputarán su partido de octavos este miércoles.

Además de Michelsen, también superaron la primera ronda los dos primeros cabezas de serie del torneo, los también estadounidenses Taylor Fritz y Ben Shelton.

Fritz (7 del mundo) superó a su compatriota Marcos Girón por 6-4, 5-7 y 7-6(1), mientras que Shelton (número 9) venció al canadiense Gabriel Diallo por un doble 6-4. EFE

