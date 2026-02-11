El Costa del Sol tendrá el factor cancha a favor en los cuartos de Copa de Europa

Málaga, 11 feb (EFE).- El Costa del Sol Málaga disputará los dos encuentros de los cuartos de final de la EHF Copa de Europa ante el Hazena Kynzvart checo en Málaga tras el acuerdo establecido entre ambos clubes, informó la entidad andaluza.

El pabellón José Luis Pérez Canca de la ciudad costasoleña acogerá ambos partidos, disputándose el primero el viernes 27 de marzo a las 19.00 horas ejerciendo el Costa del Sol de local, y el segundo el domingo 29 a las 12 horas.

De este modo, la eliminatoria decidirá a uno de los semifinalistas del torneo continental, que se medirá al vencedor del Mecalia Atlético Guardés-Atticgo BM Elche, el duelo entre españoles.

Por este motivo, el encuentro de la Liga Guerreras Iberdrola frente al KH-7 BM Granollers como local se disputará el sábado 21 de marzo a las 19:00 horas.

El equipo de la República Checa, perteneciente a una ciudad de poco más de 30.000 habitantes y situada cerca de la frontera con Alemania, tiene una corta pero notable trayectoria en esta competición, ya que en sus cuatro participaciones, contando la actual, siempre han llegado como mínimo a los octavos de final.

En la pasada temporada alcanzaron su mejor logro con las semifinales, donde fue eliminado por el Conservas Orbe Zendal BM Porriño.

El Hazena Kynzvart ha superado dos eliminatorias venciendo al Union Korneuburg Damen austríaco (47-85) y al Jomi Salerno italiano (62-60), en este último con los dos partidos a domicilio. EFE

