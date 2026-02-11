Espana agencias

El Costa del Sol tendrá el factor cancha a favor en los cuartos de Copa de Europa

Guardar

Málaga, 11 feb (EFE).- El Costa del Sol Málaga disputará los dos encuentros de los cuartos de final de la EHF Copa de Europa ante el Hazena Kynzvart checo en Málaga tras el acuerdo establecido entre ambos clubes, informó la entidad andaluza.

El pabellón José Luis Pérez Canca de la ciudad costasoleña acogerá ambos partidos, disputándose el primero el viernes 27 de marzo a las 19.00 horas ejerciendo el Costa del Sol de local, y el segundo el domingo 29 a las 12 horas.

De este modo, la eliminatoria decidirá a uno de los semifinalistas del torneo continental, que se medirá al vencedor del Mecalia Atlético Guardés-Atticgo BM Elche, el duelo entre españoles.

Por este motivo, el encuentro de la Liga Guerreras Iberdrola frente al KH-7 BM Granollers como local se disputará el sábado 21 de marzo a las 19:00 horas.

El equipo de la República Checa, perteneciente a una ciudad de poco más de 30.000 habitantes y situada cerca de la frontera con Alemania, tiene una corta pero notable trayectoria en esta competición, ya que en sus cuatro participaciones, contando la actual, siempre han llegado como mínimo a los octavos de final.

En la pasada temporada alcanzaron su mejor logro con las semifinales, donde fue eliminado por el Conservas Orbe Zendal BM Porriño.

El Hazena Kynzvart ha superado dos eliminatorias venciendo al Union Korneuburg Damen austríaco (47-85) y al Jomi Salerno italiano (62-60), en este último con los dos partidos a domicilio. EFE

jrl/cb/og

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El agente tutor de Palencia será ejemplo para mejorar la convivencia en barrios de Europa

Infobae

Sánchez duda que la operación de EEUU en Venezuela sirva para una transición democrática

Infobae

Sanzol retrata el duelo por un hermano, "teatro de difuntos para dar fuerza a los vivos"

Infobae

La alcaldesa de Huelva planteará al pleno si se persona en la causa por Adamuz

Infobae

Cataluña suspende mañana actividad educativa, deportiva y sanitaria no urgente por viento

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez defiende el acuerdo

Pedro Sánchez defiende el acuerdo con Mercosur con miles de agricultores protestando por las calles de Madrid: “Trump trata de imponer la ley de la selva”

Un jubilado de 71 años intentó quemar una oficina de la Seguridad Social con personas dentro porque le denegaron el subsidio: fue con seis litros de gasolina

Ayuso ofrece la medalla de Madrid a EEUU por ser el “faro del mundo libre” y compara a México y Venezuela con el régimen de Cuba

La Audiencia Provincial de Madrid reconoce la nacionalidad española a un ciudadano colombiano como descendiente de sefardíes expulsados: presentó la genealogía de su apellido

Los sueldos de entre 20.200 y 35.200 euros pagarán más en la declaración de la renta que años anteriores

ECONOMÍA

Una mujer que vive sola

Una mujer que vive sola paga 56.000 euros en el recibo del agua: podía llenar varias piscinas olímpicas

Agricultores de toda España se concentran en Madrid contra el acuerdo con Mercosur: “Todos tenemos la costumbre de comer y queremos que sea bueno para la salud”

La brecha salarial persiste en la Comunidad de Madrid: los hombres ganan de media 8.000 euros más al año que las mujeres

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “En los últimos años ha cambiado mucho el control de la baja médica”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

DEPORTES

Un penalti para acabar con

Un penalti para acabar con 34 años de sequía: el día que la Real Sociedad ganó al Athletic para proclamarse campeón de la Copa del Rey

Los futbolistas del Real Madrid refuerzan su unión con una cena privada en la capital

Siguen las malas noticias para España: Samu Aghehowa sufre una lesión en el ligamento cruzado y podría decir adiós al Mundial 2026

El alto precio de ser un aficionado de LaLiga: cuánto cuesta ser de tu equipo favorito

Frank Ilett, el aficionado del Manchester United que prometió no cortarse el pelo, puede poner fin al desafío 493 días después