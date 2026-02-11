El Atlètic Barceloneta sella el liderato y el Sabadell se despide con victoria

Redacción deportes, 11 feb (EFE).- El Zodiac Atlètic Barceloneta certificó este miércoles el liderato del Grupo D de la primera fase de la Liga de Campeones tras imponerse con autoridad al Hannover alemán (20-12), mientras que el KEIO Sabadell, ya sin opciones de clasificación, se despidió con un triunfo de carácter ante el Marsella francés (16-13).

Quedó así definido el destino de ambos representantes españoles. El Atlètic Barceloneta estará en el sorteo de la liguilla de dos grupos de cuatro equipos que se celebrará el próximo lunes, antesala de una nueva presencia en la Final a Cuatro.

El Sabadell, en cambio, queda relegado a los octavos de final de la Eurocopa, donde tratará de reconducir su trayectoria continental.

Al campeón español no le hicieron falta las matemáticas —incluso una derrota por menos de 16 goles le aseguraba el primer puesto— y dejó pronto de lado cualquier cálculo. Al descanso ya dominaba con un contundente 9-2.

Con Bernat Sanahuja y Vince Vigvári como estiletes ofensivos, el conjunto barcelonés marcó el ritmo hasta alcanzar la máxima diferencia con el 11-2 (min. 9). Entonces los locales bajaron la intensidad y el cuadro alemán lo aprovechó para maquillar el marcador gracias a su acierto en superioridades numéricas (11-6, min. 12).

Ese conato de reacción espoleó al equipo de Fran Fernández, que ajustó la defensa y volvió a fluir en ataque para restablecer una sólida renta de siete goles al término del tercer período (15-8).

Con todo decidido, el último cuarto derivó en un intercambio de goles sin dueño que sirvió para engordar estadísticas y dar minutos al joven Bruno Delmas bajo palos hasta el definitivo 20-12, resultado que certificó el primer puesto del Atlètic Barceloneta.

Pese a la derrota, el Hannover será su acompañante en la siguiente fase. La victoria del Sabadell ante el Marsella, que sólo se jugaba el orgullo ante su afición, terminó de ordenar la clasificación. El conjunto francés, cuarto la pasada temporada en la máxima competición continental, se despide esta vez a las primeras de cambio.

Liberado de presión, el equipo de Quim Colet bordó el partido desde el inicio y un primer parcial de 5-2 marcó la tónica del duelo. Ni siquiera la lógica reacción del cuadro galo, que se jugaba la continuidad y llegó a colocarse a un solo gol (7-6, min. 12), alteró la compostura vallesana.

Los fichajes llamados a elevar el nivel competitivo europeo del Sabadell, Federico Panerai y el internacional Sergi Cabanas, respondieron esta vez a la exigencia: máximos goleadores con tres dianas cada uno para liderar un ataque que volvió a carburar y ampliar la ventaja entrado el último período (15-9).

La renta era suficiente para que ni el arreón final del Marsella, saldado con un parcial de 2-4, alterara el 16-13 definitivo. Un resultado que no cambia su destino continental, pero sí permite al Sabadell afrontar con mayor confianza su recorrido en la segunda competición europea, donde aspirará a firmar un papel destacado. EFE

