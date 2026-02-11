Espana agencias

El agente tutor de Palencia será ejemplo para mejorar la convivencia en barrios de Europa

Palencia, 11 feb (EFE).- La ciudad de Palencia lidera el proyecto europeo SPACE para mejorar la convivencia en barrios diversos y exportará la figura del agente tutor de la Policía Local a ciudades de Finlandia, Austria, Rumanía e Italia como ejemplo de buena práctica.

La capital palentina ha acogido este miércoles la conferencia inaugural de este programa, financiado por la Comisión Europea bajo el acrónimo Solidarity, Participation, Access, Community, Equality in neighbourhoods (Solidaridad, Participación, Acceso, Comunidad, Igualdad en los Barrios), que se desarrollará durante dos años y está centrado en la integración social y el desarrollo comunitario en entornos urbanos con diversidad étnica y racial.

El ayuntamiento de la capital lidera un consorcio integrado por cinco ciudades de cinco Estados miembros, Palencia (España), Oulu (Finlandia), Graz (Austria), el condado de Botosani (Rumanía) y Milán (Italia), junto con el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), el Centro Europeo de Formación e Investigación en Derechos Humanos y Democracia (ETC Graz) y la consultoría social Cidalia.

La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, ha destacado, en declaraciones a los periodistas, que el proyecto está vinculado “a la formación, la convivencia y la prevención de delitos de odio” en un contexto de creciente diversidad en las ciudades europeas.

Ha subrayado que el intercambio de experiencias permitirá “copiar aquello que funciona” en otros territorios y, al mismo tiempo, dar a conocer iniciativas locales.

La regidora ha señalado que una de las principales aportaciones de Palencia será la figura del agente tutor de la Policía Local, una experiencia que no existe en el resto de países del consorcio y que se presentará como banco de buenas prácticas en materia de prevención, intervención con menores y atención a víctimas de violencia de género.

El jefe de la Policía Local, David Carretero, ha explicado al respecto que la unidad de agente tutor desarrolla una intensa labor social, con actuaciones en casos de absentismo escolar, conflictos familiares o violencia de género, en coordinación con asociaciones y servicios municipales.

“Vamos a intentar exportar eso a Europa”, ha afirmado, al tiempo que ha señalado que también esperan incorporar ideas innovadoras de las ciudades socias.

“Es un honor para Palencia liderar esta iniciativa”, ha añadido el concejal de Seguridad Ciudadana, Toño Casas, destacando que el proyecto avala el trabajo desarrollado durante años por la unidad de agente tutor como modelo de policía de proximidad.

Por su parte, el director del Centro UNESCO para la Promoción de los Derechos Humanos a Nivel Local y Regional y del Centro Europeo de Formación e Investigación para los Derechos Humanos y la Democracia de Graz, Klaus Starl, ha señalado que el proyecto SPACE permitirá compartir experiencias de trabajo comunitario.

Esas experiencias están orientadas a “traer los derechos humanos a los barrios”, ha manifestado, antes de destacar a la Policía Local de Palencia como “un excelente compañero de intercambio” en este ámbito.

Starl ha subrayado que el reto pasa por traducir las normas internacionales en materia de derechos humanos a la práctica cotidiana en el ámbito local, haciendo que estos principios “sucedan en los barrios” para cada hombre, cada mujer y cada niño, sin importar su origen.

En este sentido, ha incidido en que SPACE abordará cuestiones como la prevención de la violencia de género, la cooperación, la solidaridad, la participación social, el acceso a servicios, la comunidad y la igualdad.

El proyecto SPACE trabajará con jóvenes, mujeres, responsables políticos y asociaciones de migrantes con cuatro líneas estratégicas, el desarrollo comunitario participativo, el aprendizaje mutuo en prevención de conflictos, la generación de impacto social y comunicación. EFE

