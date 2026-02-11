Disciplina desestima las alegaciones por la expulsión de El Yamiq y el Zaragoza recurrirá

Zaragoza, 11 feb (EFE).- El Comité de Disciplina ha desestimado las alegaciones presentadas por el Real Zaragoza en relación con la expulsión de Jawad El Yamiq en el encuentro frente a la SD Eibar, confirmando una sanción de un partido de suspensión, y el club ha anunciado que presentará de inmediato el correspondiente recurso ante el Comité de Apelación.

En un comunicado, el Real Zaragoza estima que la sanción se sustenta "en una interpretación claramente errónea entre los hechos reflejados en el acta arbitral y lo sucedido en el terreno de juego".

Por eso van a recurrir la resolución con el propósito de que "se reconozca el error material manifiesto existente" y se deje sin efecto tanto la tarjeta roja mostrada al jugador como la sanción derivada de la misma.

El Real Zaragoza ya expresó el lunes su "profundo malestar" por lo sucedido en el Ibercaja Estadio y su preocupación por este tipo de situaciones.

El club no entiende que una expulsión que fue "claramente injusta" le genere "un perjuicio deportivo, social y económico evidente".

El Real Zaragoza expresa el "máximo respeto" a los árbitros y a los organismos implicados en estos procesos, pero reclama que la aplicación de los reglamentos "se realice con el máximo rigor, coherencia y uniformidad", en defensa del "prestigio de la competición" y del respeto que merecen el club y su afición. EFE