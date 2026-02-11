Espana agencias

Disciplina desestima las alegaciones por la expulsión de El Yamiq y el Zaragoza recurrirá

Guardar

Zaragoza, 11 feb (EFE).- El Comité de Disciplina ha desestimado las alegaciones presentadas por el Real Zaragoza en relación con la expulsión de Jawad El Yamiq en el encuentro frente a la SD Eibar, confirmando una sanción de un partido de suspensión, y el club ha anunciado que presentará de inmediato el correspondiente recurso ante el Comité de Apelación.

En un comunicado, el Real Zaragoza estima que la sanción se sustenta "en una interpretación claramente errónea entre los hechos reflejados en el acta arbitral y lo sucedido en el terreno de juego".

Por eso van a recurrir la resolución con el propósito de que "se reconozca el error material manifiesto existente" y se deje sin efecto tanto la tarjeta roja mostrada al jugador como la sanción derivada de la misma.

El Real Zaragoza ya expresó el lunes su "profundo malestar" por lo sucedido en el Ibercaja Estadio y su preocupación por este tipo de situaciones.

El club no entiende que una expulsión que fue "claramente injusta" le genere "un perjuicio deportivo, social y económico evidente".

El Real Zaragoza expresa el "máximo respeto" a los árbitros y a los organismos implicados en estos procesos, pero reclama que la aplicación de los reglamentos "se realice con el máximo rigor, coherencia y uniformidad", en defensa del "prestigio de la competición" y del respeto que merecen el club y su afición. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El agente tutor de Palencia será ejemplo para mejorar la convivencia en barrios de Europa

Infobae

Sánchez duda que la operación de EEUU en Venezuela sirva para una transición democrática

Infobae

Sanzol retrata el duelo por un hermano, "teatro de difuntos para dar fuerza a los vivos"

Infobae

La alcaldesa de Huelva planteará al pleno si se persona en la causa por Adamuz

Infobae

Cataluña suspende mañana actividad educativa, deportiva y sanitaria no urgente por viento

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez defiende el acuerdo

Pedro Sánchez defiende el acuerdo con Mercosur con miles de agricultores protestando por las calles de Madrid: “Trump trata de imponer la ley de la selva”

Un jubilado de 71 años intentó quemar una oficina de la Seguridad Social con personas dentro porque le denegaron el subsidio: fue con seis litros de gasolina

Ayuso ofrece la medalla de Madrid a EEUU por ser el “faro del mundo libre” y compara a México y Venezuela con el régimen de Cuba

La Audiencia Provincial de Madrid reconoce la nacionalidad española a un ciudadano colombiano como descendiente de sefardíes expulsados: presentó la genealogía de su apellido

Los sueldos de entre 20.200 y 35.200 euros pagarán más en la declaración de la renta que años anteriores

ECONOMÍA

Una mujer que vive sola

Una mujer que vive sola paga 56.000 euros en el recibo del agua: podía llenar varias piscinas olímpicas

Agricultores de toda España se concentran en Madrid contra el acuerdo con Mercosur: “Todos tenemos la costumbre de comer y queremos que sea bueno para la salud”

La brecha salarial persiste en la Comunidad de Madrid: los hombres ganan de media 8.000 euros más al año que las mujeres

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “En los últimos años ha cambiado mucho el control de la baja médica”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

DEPORTES

Un penalti para acabar con

Un penalti para acabar con 34 años de sequía: el día que la Real Sociedad ganó al Athletic para proclamarse campeón de la Copa del Rey

Los futbolistas del Real Madrid refuerzan su unión con una cena privada en la capital

Siguen las malas noticias para España: Samu Aghehowa sufre una lesión en el ligamento cruzado y podría decir adiós al Mundial 2026

El alto precio de ser un aficionado de LaLiga: cuánto cuesta ser de tu equipo favorito

Frank Ilett, el aficionado del Manchester United que prometió no cortarse el pelo, puede poner fin al desafío 493 días después