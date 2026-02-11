Espana agencias

Danko Brankovic: "Tenerife juega un baloncesto muy elaborado"

Lugo, 11 feb (EFE).- El internacional croata Danko Brankovic, pívot del Río Breogán, señaló este miércoles que su equipo tendrá que rendir “muy bien” para vencer a domicilio al La Laguna Tenerife. "Será un partido muy difícil, especialmente por jugar fuera de casa. Además, es un viaje largo y complicado. Nunca he jugado allí, no sé como son sus aficionados, pero en el partido de la primera vuelta ya vimos que Tenerife es un equipo con mucha experiencia, que juega un baloncesto muy elaborado”, destacó.

Brankovic, además, apuntó a la pareja que forman el base brasileño Marcelinho Huertas y el pívot georgiano Giorgi Shermadini, la cual ya le hizo mucho daño en el duelo disputado en Lugo.

“Son jugadores con experiencia, de mucha calidad. Aquí ya lo hicieron muy bien, será importante frenarles”, avisó el pívot breoganista, quien, pese a todo, confía en las posibilidades de su equipo para asaltar el pabellón Santiago Martín.

“Creo que estamos haciendo una buena temporada. Con el paso de las jornadas estamos mejorando, y en eso también se nota la buena química que hay en el grupo. Aquí no hay un jugador que destaque, el grupo está por encima de las individualidades”, subrayó en rueda de prensa.

El pívot croata lamentó que su equipo no alargase su buena racha en el Pazo Provincial de Lugo con una victoria ante el UCAM Murcia, en un partido en el que brilló con 20 puntos, 8 rebotes y 25 créditos de valoración.

“Fue un partido muy duro, muy físico. Fue una pena porque estuvimos muy cerca de conseguir la victoria, pero cada partido que pasa estamos creciendo como equipo”, incidió.

Finalmente, el exjugador del Bayern Múnich agradeció a los aficionados breoganistas que lo hayan elegido como “el mejor” jugador del mes de enero porque ya había sido “varias veces” nominado pero nunca lo había ganado.

“Cada premio es un logro y tiene un significado para mí”, apuntó Danko Brankovic tras recibir el premio ‘Estrella Galicia’. EFE

dmg/og

