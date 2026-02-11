Espana agencias

Cucho Hernández, principal novedad en la vuelta al trabajo

Sevilla, 11 feb (EFE).- El Betis del chileno Manuel Pellegrini ha vuelto este miércoles a entrenar para empezar a preparar el partido del próximo domingo ante el Mallorca en Son Moix con la vista en la enfermería y en recuperar efectivos para la causa como el delantero colombiano Cucho Hernández, principal novedad de la sesión de hoy.

Cucho Hernández es uno de los puntales del equipo de Pellegrini y ha vuelto a ejercitarse con el resto de sus compañeros tras perderse ocho partidos después de la lesión muscular que sufrió el pasado 10 de enero ante el Oviedo en el Carlos Tartiere, hasta cuando llevaba anotados diez goles en veintitrés partidos jugados.

Se apunta así, en principio, el delantero cafetero para el partido ante el Mallorca, para el que también podría volver a ser convocado otra de las novedades en el entrenamiento de este miércoles, el lateral diestro Héctor Bellerín, a quien se ha visto ejercitarse con sus compañeros en los minutos iniciales abiertos a los medios.

Cucho Hernández llevaba ya varias sesiones trabajando en solitario y ya se ha integrado en un grupo al que la victoria del pasado domingo ante el Atlético de Madrid (0-1) en el Metropolitano ha insuflado confianza después de su dolorosa eliminación copera ante los colchoneros (0-5).

La eliminación de la Copa del Rey ha hecho que el equipo bético no vuelva a jugar entre semana hasta el próximo 12 de marzo, fecha de la ida de los octavos de Liga Europa.

Hasta entonces, los de Pellegrini podrán centrarse en sus aspiraciones ligueras en cuatro duelos en los que defenderán su candidatura europea al estar clasificado en quinta posición con 38 puntos: Mallorca, Rayo Vallecano, Sevilla y Getafe.

Al estar centrado sólo en la Liga en el próximo mes, Pellegrini tendrá un margen mayor para ir recuperando efectivos para el tramo decisivo de la temporada y para 'mimar' a uno de sus futbolistas clave, el extremo brasileño Antony dos Santos, por la pubalgia que padece y que le hace estar jugando con dolor.

Los plazos para el regreso se dilatan en el caso de Isco Alarcón, el marroquí Sofyan Amrabat y el argentino Giovani Lo Celso, con convalecencias de más larga duración. EFE

