Espana agencias

Cuatro años de sanción sin acudir a estadios para un aficionado por insultos racistas

Guardar

Londres, 11 feb (EFE).- Un aficionado ha sido sancionado con cuatro años sin poder asistir a partidos de fútbol tras enviar mensajes racistas al delantero del Luton Town Elijah Adebayo, después de que el jugador marcara un gol en un encuentro del Championship de la temporada pasada entre el Luton y el Sunderland.

Connor Butler, de 20 años, envió un insulto de carácter racista al futbolista a través de Instagram en octubre de 2024, tras el partido disputado ante el Sunderland, y el mensaje fue detectado por el propio Adebayo, que presentó una denuncia ante la policía, lo que permitió rastrear la cuenta hasta Butler, residente en Sunderland.

El aficionado fue detenido en febrero de 2025 y acusado de enviar comunicaciones ofensivas. En diciembre admitió los hechos ante el tribunal de magistrados de South Tyneside, que le impuso una multa de 200 libras y el pago de las costas judiciales.

Este lunes, en la misma corte, Butler recibió además una orden de prohibición por un periodo de cuatro años, que le impide asistir a cualquier partido profesional o semiprofesional en Inglaterra y Gales, así como viajar al extranjero para presenciar encuentros internacionales.

El superintendente jefe Mark Hall, responsable de seguridad en el fútbol para la policía de Northumbria, aseguró que "el racismo y el discurso de odio no tienen cabida ni en nuestras comunidades ni en internet" y agradeció al jugador haber denunciado los hechos.

Por su parte, el Luton Town expresó su apoyo a Adebayo y lamentó que el futbolista haya sido víctima de abusos racistas de forma reiterada durante sus cinco años en el club, aunque celebró que en este caso la denuncia haya terminado en una condena que sirva como elemento disuasorio. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Butarque, única alternativa a Vallecas para el derbi entre Rayo y Atlético de Madrid

Infobae

Avenida se encomienda al Würzburg-Silvia Domínguez para sellar el pase a semis de Eurocopa

Infobae

El Alavés considera que el equipo mantiene "una trayectoria fantástica" en LaLiga

Infobae

Pepelu regresa por primera vez al Ciutat, donde se prevé un recibimiento adverso

Infobae

Joel Parra: "No tengo el talento de Punter o Clyburn; mi talento es aportar energía"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Provincial de Madrid

La Audiencia Provincial de Madrid reconoce la nacionalidad española a un ciudadano colombiano como descendiente de sefardíes expulsados: presentó la genealogía de su apellido

Los sueldos de entre 20.200 y 35.200 euros pagarán más en la declaración de la renta que años anteriores

Se suspenden varios cursos de armas de la Policía Nacional en Cádiz por falta de munición: “Diez cartuchos están dejando sin formación a los agentes”

La Guardia Civil solicita colaboración ciudadana para identificar a esta mujer, cuyos restos aparecieron en una maleta en Málaga en 2023

Feijóo asegura que el accidente de Adamuz era “evitable” y reprocha a Sánchez que no asuma su responsabilidad: “Su Gobierno se sentará en el banquillo”

ECONOMÍA

Agricultores de toda España se

Agricultores de toda España se concentran en Madrid contra el acuerdo con Mercosur: “Todos tenemos la costumbre de comer y queremos que sea bueno para la salud”

La brecha salarial persiste en la Comunidad de Madrid: los hombres ganan de media 8.000 euros más al año que las mujeres

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “En los últimos años ha cambiado mucho el control de la baja médica”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

España y países emergentes potencian la energía eólica y la fotovoltaica mientras que ninguno de los países ricos del G7 impulsa las renovables

DEPORTES

Un penalti para acabar con

Un penalti para acabar con 34 años de sequía: el día que la Real Sociedad ganó al Athletic para proclamarse campeón de la Copa del Rey

Los futbolistas del Real Madrid refuerzan su unión con una cena privada en la capital

Siguen las malas noticias para España: Samu Aghehowa sufre una lesión en el ligamento cruzado y podría decir adiós al Mundial 2026

El alto precio de ser un aficionado de LaLiga: cuánto cuesta ser de tu equipo favorito

Frank Ilett, el aficionado del Manchester United que prometió no cortarse el pelo, puede poner fin al desafío 493 días después