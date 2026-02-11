Cuatro años de sanción sin acudir a estadios para un aficionado por insultos racistas

Londres, 11 feb (EFE).- Un aficionado ha sido sancionado con cuatro años sin poder asistir a partidos de fútbol tras enviar mensajes racistas al delantero del Luton Town Elijah Adebayo, después de que el jugador marcara un gol en un encuentro del Championship de la temporada pasada entre el Luton y el Sunderland.

Connor Butler, de 20 años, envió un insulto de carácter racista al futbolista a través de Instagram en octubre de 2024, tras el partido disputado ante el Sunderland, y el mensaje fue detectado por el propio Adebayo, que presentó una denuncia ante la policía, lo que permitió rastrear la cuenta hasta Butler, residente en Sunderland.

El aficionado fue detenido en febrero de 2025 y acusado de enviar comunicaciones ofensivas. En diciembre admitió los hechos ante el tribunal de magistrados de South Tyneside, que le impuso una multa de 200 libras y el pago de las costas judiciales.

Este lunes, en la misma corte, Butler recibió además una orden de prohibición por un periodo de cuatro años, que le impide asistir a cualquier partido profesional o semiprofesional en Inglaterra y Gales, así como viajar al extranjero para presenciar encuentros internacionales.

El superintendente jefe Mark Hall, responsable de seguridad en el fútbol para la policía de Northumbria, aseguró que "el racismo y el discurso de odio no tienen cabida ni en nuestras comunidades ni en internet" y agradeció al jugador haber denunciado los hechos.

Por su parte, el Luton Town expresó su apoyo a Adebayo y lamentó que el futbolista haya sido víctima de abusos racistas de forma reiterada durante sus cinco años en el club, aunque celebró que en este caso la denuncia haya terminado en una condena que sirva como elemento disuasorio. EFE