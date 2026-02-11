Cristián Rodriguez: "Lograr los dos primeros puestos en la general no pasa todos los días"

Redacción deportes, 11 feb (EFE).- El español Cristián Rodríguez (Astana), segundo en la general del Tour de Omán que hoy finalizó, por detrás de su compañero de equipo italiano Christian Scaroni, mostró su satisfacción por un resultado "que no se logra todos los días".

"Estoy muy satisfecho con lo que hemos logrado. Vinimos aquí con el objetivo de luchar por la victoria general, y hoy la hemos ganado, por lo tanto, es una satisfacción tanto colectiva como personal", señaló el ciclista de El Ejido.

Rodríguez celebró el hecho de "haber recuperado" su mejor forma en Omán.

"Estoy encantado de haber recuperado la fuerza, la forma física y la confianza; realmente las necesitaba. Estar en cabeza durante la etapa decisiva de una carrera de tan alto nivel es importante para mí. Fue fantástico ayudar a Christian Scaroni a conseguir la victoria aquí, y estoy muy contento de haber logrado un excelente resultado. Lo que ha pasado hoy es increíble; no pasa todos los días", concluyó Rodríguez. EFE