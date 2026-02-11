Espana agencias

Colecciones Reales expondrá fastuosos tejidos y objetos peculiares de la realeza

Madrid, 11 feb (EFE).- La Galería de las Colecciones Reales prepara dos grandes exposiciones para 2026 en las que presumirá de los tejidos y bordados de ropajes de la realeza, y de los ‘mirabilia’, objetos "maravillosos y peculiares" que coleccionaban los reyes.

Se trata de poner de manifiesto la amplitud y diversidad de las riquezas conservadas por Patrimonio Nacional y mostrar parte de los fondos de la Galería, ha explicado el director de la misma, Víctor Cageao.

La primera exposición, prevista para el mes de junio, ‘Tejiendo la vida cortesana’, se centrará en el universo textil de la corte y presentará tejidos, bordados, pasamanerías y encajes que formaron parte y configuraron el ceremonial y la vida cotidiana de la realeza, muchos de los cuales se exhiben por primera vez.

Se trata de una de las mejores colecciones de textiles históricos del mundo, para la que no ha sido necesario recurrir a nada más que cuatro préstamos, ya que todo lo demás que se expondrá forma parte del patrimonio nacional, ha subrayado Cageao.

La segunda gran muestra, que se inaugurará en diciembre, mostrará ‘Insólitas maravillas', una selección de objetos excepcionales que por su origen, rareza o simbolismo despertaron la admiración y curiosidad de artistas, nobles y eruditos.

Entre ellos, animales disecados, instrumentos científicos o pinturas, como una de Velázquez que muestra una peculiar colección de trofeos de caza. "Toda una serie de colecciones y objetos maravillosos y peculiares que revelan los intereses de los reyes", ha explicado.

Además, la Galería presentará dos exposiciones monográficas: una dedicada al artista italiano Fernando Brambilia, quien recibió a principios del siglo XIX el encargo de pintar todos los Reales Sitios, entre ellos varios que ya han desaparecido como el Real Balneario de Solán de Cabras o el Real Sitio de La Moncloa.

La otra ‘Miniaturas de las Colecciones Reales’ mostrará más de 150 piezas procedentes del Palacio Real de Madrid, Aranjuez, La Granja, El Escorial o el Alcázar de Sevilla.

Además, presentará la exposición ‘La precisión del tiempo. Relojes del siglo XIX’ y ‘El arte de guardar’, que reunirá las cajas, cofres, arcas y contenedores de la realeza para todo tipo de objetos, desde joyas hasta piezas de menaje como jarras y vasos.

En el apartado de ‘Obras Invitadas’, la Galería prevé mostrar piezas del Museo de Bellas Artes de Valencia, de la Casa de Alba y de la National Gallery de Londres.

Finamente, en el espacio ‘Patrimonio Nacional adquiere. Patrimonio Nacional restaura’ mostrará obras recientemente incorporadas o restauradas. Entre ellas, un retrato de Fernando VII por Vicente López, una obra del pintor flamenco Michiel Coxcie de especial relevancia histórica y un conjunto de esculturas barrocas procedentes del monasterio de las Descalzas Reales.

En resumen, un calendario expositivo con el que la Galería de las Colecciones Reales busca mostrar la diversidad de sus fondos y seguir atrayendo al público con la exposición de piezas rara vez expuestas, ha subrayado Cageao. EFE

