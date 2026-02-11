Charlyn Corral, gol y expulsión en triunfo del Pachuca ante San Luis

San Luis Potosí (México), 10 feb (EFE).- Charlyn Corral, máxima anotadora del Clausura mexicano, hizo este martes un gol y luego fue expulsada en la victoria del Pachuca por 0-3 ante el San Luis.

Con la victoria, las Tuzas llegaron a 19 puntos que las colocaron en el tercer puesto en la octava jornada, sólo debajo del Monterrey, que tiene 22 unidades, y el América, segundo, con 20.

Por Pachuca, además de Corral, quien llegó a 10 goles en la competencia, subió al marcador un autogol de Karen Cano y un tanto de la nigeriana Chinwendu Ihezuo.

El visitante, con Charlyn como principal generadora ofensiva, metió a San Luis contra su área desde el inicio.

Pachuca tomó ventaja al minuto seis en un centro por derecha que la defensa Karen Cano en vez de despejar metió en propia puerta.

En la segunda mitad, al 57, Corral ejecutó un tiro libre al ángulo derecho del arco que dejó sin posibilidad a la guardameta.

Al 64, Corral fue expulsada por jalarle el cabello a la colombiana Yirleidis Quejada.

En tiempo de compensación Julia Valadez sirvió por derecha a la entrada al área de Chinwendu Ihezuo, quien selló el 0-3.

También este martes el Santos Laguna empató 2-2 con Tijuana y, más temprano, el Puebla venció por 2-1 al Atlas.

En otros resultados el León venció por 3-1 al Necaxa y el Querétaro igualó 1-1 con Mazatlán.

- Partidos de la novena jornada del Clausura femenino mexicano:

14.02: Juárez-Pumas UNAM, Necaxa-Santos Laguna, Tijuana-Cruz Azul.

15.02: América-Monterrey.

16.02: León-Puebla, Toluca-Pachuca, San Luis-Querétaro, Guadalajara-Atlas, Mazatlán-Tigres UANL. EFE