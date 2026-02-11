Espana agencias

Celta-R.Madrid será el sábado 7 a las 21.00h y Athletic-Barça, domingo 8 a las 18.15h

Madrid, 11 feb (EFE).- El Celta y el Real Madrid se medirán el sábado 7 de marzo a las 21.00 horas, en su encuentro correspondiente a la jornada 27 de LaLiga EA Sports, en la que el Athletic y el Barça se enfrentarán un día después, el domingo, a las 18.15 horas.

Asimismo, el Atlético de Madrid jugará ante la Real Sociedad, en otro de los grandes atractivos de la jornada, el sábado a las 18.30 horas, según los horarios confirmados este miércoles por LaLiga, los cuales, están sujetos a modificación en función de los emparejamientos y fechas de la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones:

== LaLiga EA Sports (jornada 27)

. Viernes 6 de marzo

(21:00h) Osasuna - Mallorca

. Sábado 7 de marzo

(14:00h) Getafe – Betis

(16:15h) Levante – Girona

(18:30h) Atlético de Madrid – Real Sociedad

(21:00h) Celta – Real Madrid

. Domingo 8 de marzo

(14:00h) Villarreal – Elche

(18:15h) Athletic Club – Barcelona

(18:30h) Sevilla – Rayo Vallecano

(21:00h) Valencia – Alavés

. Lunes 9 de marzo

(21:00h) Espanyol – Oviedo. EFE

