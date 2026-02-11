Cataluña suspende mañana actividad educativa, deportiva y sanitaria no urgente por viento

Barcelona, 11 feb (EFE).- El Govern ha acordado suspender mañana jueves la actividad escolar, universitaria, deportiva y la sanitaria no urgente ante la previsión de fuertes vientos en Cataluña, y pide a la ciudadanía evitar desplazamientos innecesarios, priorizando el teletrabajo, según ha avanzado la consellera de Interior, Núria Parlon. EFE
Últimas Noticias
El agente tutor de Palencia será ejemplo para mejorar la convivencia en barrios de Europa
Sánchez duda que la operación de EEUU en Venezuela sirva para una transición democrática
Sanzol retrata el duelo por un hermano, "teatro de difuntos para dar fuerza a los vivos"
La alcaldesa de Huelva planteará al pleno si se persona en la causa por Adamuz
Colecciones Reales expondrá fastuosos tejidos y objetos peculiares de la realeza
MÁS NOTICIAS