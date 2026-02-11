Cataluña suspende mañana actividad educativa, deportiva y sanitaria no urgente por viento

Barcelona, 11 feb (EFE).- El Govern ha acordado suspender mañana jueves la actividad escolar, universitaria, deportiva y la sanitaria no urgente ante la previsión de fuertes vientos en Cataluña, y pide a la ciudadanía evitar desplazamientos innecesarios, priorizando el teletrabajo, según ha avanzado la consellera de Interior, Núria Parlon. EFE

