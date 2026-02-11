Bustinduy rechaza que el liderazgo de Díaz esté diezmado y se autodescarta como futuro candidato de las izquierdas

El respaldo a la idea de unidad en la izquierda plurinacional ha sido destacado por el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, quien valoró positivamente la reciente propuesta del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, en torno a este tema. En declaraciones a los medios recogidas por Europa Press durante su paso por el Congreso, Bustinduy afirmó que ve esa iniciativa "en la línea" de lo que considera el proceso actual de reflexión y búsqueda de entendimiento entre distintos actores del espacio progresista, con vistas a las futuras citas electorales. Este contexto sirve de escenario para las manifestaciones del ministro acerca del futuro de la izquierda alternativa en España.

Según informó Europa Press, Bustinduy descartó de manera categórica la posibilidad de postularse como candidato a encabezar ninguna candidatura en el próximo ciclo electoral, sobre todo en el marco de la coalición impulsada por formaciones como Más Madrid, Izquierda Unida, Comunes y Movimiento Sumar. El titular de Derechos Sociales señaló que su papel en el ámbito progresista alternativo al PSOE consiste en trabajar desde el Gobierno para contribuir a que la vida de los ciudadanos mejore, sin pretensión alguna de figurar como cabeza de lista o asumir un liderazgo electoral. Esta declaración se produce en un momento de intensos debates sobre el futuro y la configuración de la izquierda en España.

El ministro subrayó, en las mismas declaraciones reportadas por Europa Press, que no considera que el liderazgo de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, esté atravesando por un momento de debilidad. "Es una obviedad que es la mejor ministra de Trabajo de la democracia", expresó Bustinduy, al tiempo que sostuvo que la labor de Díaz en el seno del Ejecutivo resulta fundamental para el avance de políticas sociales. Bajo esa premisa, descartó que la posición política de la vicepresidenta se encuentre mermada o cuestionada, resaltando la importancia de su gestión y el impacto de sus iniciativas.

El optimismo del responsable de Derechos Sociales se refleja en su percepción del futuro proceso electoral. Tal como consignó Europa Press, Bustinduy señaló que observa un ambiente de movimiento y generación de ideas en el seno de la izquierda de cara a los próximos comicios. Para las elecciones generales por venir, el ministro prevé que las organizaciones progresistas estarán preparadas para afrontar los desafíos y que el proceso emprendido por Sumar y sus partidos aliados mantiene una actitud abierta y dialogante, promoviendo la inclusión de todas las sensibilidades dentro del espacio.

La presencia de diversas voces y opciones dentro del panorama progresista no pasa inadvertida para Bustinduy. En referencia a la negativa de Podemos a integrarse en la nueva coalición, el ministro manifestó su confianza en que la izquierda demostrará estar a la altura de las circunstancias y que la ciudadanía sabrá discernir a quién se enfrenta en un contexto político en el que identifica la amenaza de la ultraderecha como uno de los principales retos.

Paralelamente, Europa Press transmitió las declaraciones realizadas en el Congreso por la ministra de Sanidad y dirigente de Más Madrid, Mónica García, quien defendió explícitamente la figura de Yolanda Díaz y desestimó los cuestionamientos a su liderazgo dentro del proceso de refundación de la izquierda alternativa. García precisó que el proyecto de reagrupamiento no implica en ningún momento poner en duda a Díaz, y trasladó el debate sobre la legitimidad de liderazgos al principal partido de la oposición, afirmando que el único liderazgo realmente cuestionado es el de Alberto Núñez Feijóo en el Partido Popular, a quien responsabiliza de alimentar a la ultraderecha.

Mónica García, de acuerdo con lo consignado por Europa Press, recalcó que los partidos que integran el espectro progresista se encuentran en una etapa previa, dedicada más a asentar las bases del proyecto que a resolver quién encabezará la lista, empleando la metáfora de que “van a construir la casa y luego poner el tejado”. La dirigente de Más Madrid insistió en que el espacio es suficientemente amplio para todas las formaciones, reivindicando que la iniciativa de crear una confluencia en la izquierda partió de la propia Yolanda Díaz.

La ministra de Sanidad también se refirió a la iniciativa lanzada por Gabriel Rufián, portavoz de ERC, para fomentar la unidad de la izquierda plurinacional. A juicio de García, resulta positivo que existan este tipo de reflexiones y aseguró que su formación está dispuesta a respaldar cualquier acto o propuesta en esa dirección, dado que ve legítima la preocupación manifestada por Rufián respecto a la situación del espacio progresista. Según declaró Europa Press, García defendió la labor de Sumar, Más Madrid, Izquierda Unida y Comunes, subrayando que todas ellas trabajan de forma conjunta para garantizar que la coalición repita su compromiso en las próximas elecciones generales.

El escenario descrito por ambos ministros refleja un momento de tránsito para la izquierda alternativa en España, marcado por la búsqueda de nuevos consensos y de fórmulas para presentar una candidatura capaz de competir en el futuro electoral. Tanto Bustinduy como García, según reportó Europa Press, mantienen la defensa de la gestión de Yolanda Díaz y la importancia de mantener abiertos los canales de diálogo y suma de ideas en el espacio progresista, de cara a afrontar juntos los retos en la legislatura y más allá.