Espana agencias

Bucsa y Melichar avanzan a cuartos en Doha y se medirán a las italianas Errani y Paolini

Guardar

Redacción deportes, 11 feb (EFE).- La pareja formada por la española Cristina Bucsa y la estadounidense Nicole Melichar se impuso este miércoles por 6-2 y 6-4 al dúo integrado por la alemana Laura Siegemund y la rusa Vera Zvonariova para alcanzar el billete a los cuartos de final del torneo WTA 1000 de Doha.

En esa ronda, Bucsa y Melichar, que son las séptimas preclasificadas, se medirán mañana a las favoritas, las italianas Sara Errani y Jasmine Paolini, campeonas defensoras del título de dobles.

Dos sets en hora y media concluyeron un partido que arrancó con el dominio de Bucsa y Melichar, pero Siegemund y Zvonariova consiguieron resisitir en la segunda parte del partido.

Para la de Torrelavega, en este partido en dobles ha podido quitarse el mal sabor de boca después de caer en individuales frente a la ucraniana Dayana Yastremska por 6-4, 4-6 y 7-6(5) en un partido tensionado que se alargó hasta el tercer set. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Doce películas españolas y diez iberoamericanas competirán en el 29 Festival de Málaga

Infobae

Von Allmen: "Estoy en un sueño del que no quiero despertar"

Infobae

Castilla-La Mancha eleva a nivel 2 la alerta por inundaciones en toda la región

Infobae

Pubill: “Empezar en casa nos va a ir bien”

Infobae

La NBA sanciona 7 partidos a Stewart, 4 a Bridges y 2 a Duren por pelea en Pistons-Hornets

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La baliza V16 se cuela

La baliza V16 se cuela en el Congreso entre acusaciones de caos y contratos opacos: “Será el nuevo ‘caso Koldo’ del PSOE”

Santos Cerdán enfría su vínculo con la cúpula socialista tres meses después de salir de prisión: “Me reservo la opinión sobre Pedro Sánchez”

Pedro Sánchez señala a Elon Musk en el Congreso por estar “haciendo caja con la salud mental de los ciudadanos”

La fuga de votos castiga a los partidos centrales y engorda a los extremos: el PP pierde 1,2 millones que se van a Vox y el PSOE otros tantos que optan por la abstención

El buque ‘Patiño’ de la Armada ofrecerá transporte médico y hospital a bordo en la misión de la OTAN en el norte de Europa que lidera España

ECONOMÍA

El 37% de los españoles

El 37% de los españoles afirma continuar con su pareja por motivos económicos

Ya es oficial: la UE da luz verde a los tres euros de aduanas para paquetes pequeños de Shein, Temu y AliExpress

Una mujer que vive sola paga 56.000 euros en el recibo del agua: podía llenar varias piscinas olímpicas

Agricultores de toda España se concentran en Madrid contra el acuerdo con Mercosur: “Todos tenemos la costumbre de comer y queremos que sea bueno para la salud”

La brecha salarial persiste en la Comunidad de Madrid: los hombres ganan de media 8.000 euros más al año que las mujeres

DEPORTES

El expiloto Button confía en Fernando

El expiloto Button confía en Fernando Alonso y Aston Martin para 2026: “Puede pelear por un campeonato del mundo”

Cucurella se suma a la larga lista de lesionados de la selección española: “Esperemos que su ausencia no sea demasiado larga”

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Athletic y la Real Sociedad

Nadal responde a las palabras de Mouratoglou: “Es como si comparas al Messi de hoy con el del Barcelona”

Fin del sueño de Florentino: la Superliga se vacía y el Real Madrid pone fin al proyecto tras un acuerdo con la UEFA