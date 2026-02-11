Bucsa y Melichar avanzan a cuartos en Doha y se medirán a las italianas Errani y Paolini

Redacción deportes, 11 feb (EFE).- La pareja formada por la española Cristina Bucsa y la estadounidense Nicole Melichar se impuso este miércoles por 6-2 y 6-4 al dúo integrado por la alemana Laura Siegemund y la rusa Vera Zvonariova para alcanzar el billete a los cuartos de final del torneo WTA 1000 de Doha.

En esa ronda, Bucsa y Melichar, que son las séptimas preclasificadas, se medirán mañana a las favoritas, las italianas Sara Errani y Jasmine Paolini, campeonas defensoras del título de dobles.

Dos sets en hora y media concluyeron un partido que arrancó con el dominio de Bucsa y Melichar, pero Siegemund y Zvonariova consiguieron resisitir en la segunda parte del partido.

Para la de Torrelavega, en este partido en dobles ha podido quitarse el mal sabor de boca después de caer en individuales frente a la ucraniana Dayana Yastremska por 6-4, 4-6 y 7-6(5) en un partido tensionado que se alargó hasta el tercer set. EFE