Belarra carga contra Sumar, BNG, ERC y Bildu por sostener a Sánchez "a cualquier precio" alimentando a la derecha

Durante su participación en una entrevista en 'La 1', Ione Belarra, secretaria general de Podemos, expresó que trabaja para estructurar la candidatura más amplia posible de cara a los próximos comicios generales, una tarea que se remonta al periodo posterior a la salida del partido del Gobierno. En este contexto, Belarra dejó en el aire si Podemos competirá en las elecciones generales de 2027 dentro de alguna coalición progresista, según informó Europa Press. La líder del partido subrayó el empeño de su formación por expandir su base y recalcó que su candidatura nació tras la exclusión de Podemos del Ejecutivo y tras presentarse a las elecciones europeas en un escenario en que muchos sectores políticas daban por cerrado el ciclo de la formación.

El medio Europa Press detalló que, durante la entrevista, la dirigente de Podemos cargó contra Sumar, BNG, ERC y EH Bildu, señalando que al respaldar “a cualquier precio” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estas formaciones estarían favoreciendo el avance de las fuerzas conservadoras, en particular de Vox. Según argumentó Belarra en el espacio de la televisión pública, el mensaje lanzado desde otros partidos de la izquierda alternativa de mantener a toda costa al actual Ejecutivo socialista no solo consolida la permanencia de Sánchez, sino que alimenta el descontento popular sobre el cual “está creciendo a toda velocidad la derecha”.

La posición pública de Podemos en relación con alianzas futuras dentro del bloque progresista sigue sin un pronunciamiento definitivo. Ante la pregunta directa sobre posibles acuerdos o coaliciones de cara a las generales de 2027, Belarra evitó definiciones concretas y prefirió poner el acento en el trabajo prolongado de su formación para consolidar una alternativa amplia tras las experiencias previas en gobierno y en las recientes elecciones europeas. De acuerdo con lo recogido por Europa Press, la líder señaló que “nosotras llevamos mucho tiempo trabajando en ese proyecto desde que nos echaron del Gobierno y nos presentamos a las elecciones europeas cuando todo el mundo daba por muerto a Podemos”.

Por otra parte, la dirigente se refirió a las declaraciones realizadas por Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, quien pidió que la nueva agrupación progresista no esté liderada “desde un despacho de la universidad de Madrid”. Ante estas manifestaciones, Belarra solicitó respeto al portavoz republicano, agregando que catalogar a Podemos como “un producto de la Universidad Complutense de Madrid, como les dice el PP”, constituye una falta de respeto hacia la organización, según recogió Europa Press. La dirigente hizo un llamamiento a que exista un trato de respeto entre las diferentes formaciones políticas que integran el espacio progresista.

La actual distancia evidenciada por Belarra frente a otras formaciones como Sumar, BNG, ERC y EH Bildu no solo responde a la cuestión estratégica de alianzas, sino también a una crítica por lo que considera una política de sostenimiento incondicional del gobierno de Pedro Sánchez. El medio Europa Press indicó que, para la líder de Podemos, esta dinámica fortalece a la derecha y a partidos como Vox, que aprovechan el malestar entre sectores de la ciudadanía y lo canalizan electoralmente.

En el plano de las relaciones entre fuerzas progresistas, la intervención de Belarra recoge tensiones internas respecto al futuro del bloque de izquierda y evidencia la complejidad en las negociaciones para una posible candidatura unitaria o la formación de una coalición más amplia. Frente a los desafíos electorales de los próximos años, según relató Europa Press, la secretaria general de Podemos recalcó la necesidad de respeto mutuo para encarar los procesos políticos venideros y remarcó la larga trayectoria reciente del partido en la reconstrucción de su proyecto político desde su salida del Gobierno central.

El episodio pone de relieve las discrepancias sobre la estrategia de sostén al Ejecutivo socialista, así como las diferencias internas respecto al liderazgo y la articulación de propuestas políticas en el seno de la izquierda española. La posición expresada por Belarra refuerza el debate sobre el rumbo de Podemos y su rol dentro del panorama político, además de plasmar las tensiones propias de los procesos de recomposición de alianzas en el contexto de una fragmentación del espacio progresista, tal como reportó Europa Press.