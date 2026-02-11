Espana agencias

Avenida se encomienda al Würzburg-Silvia Domínguez para sellar el pase a semis de Eurocopa

Salamanca, 11 feb (EFE).- El Club Baloncesto Perfumerías Avenida de Salamanca se encomendará este jueves (20.30 horas) a su Pabellón de Würzburg-Silvia Domínguez para sellar el pase que les de acceso a las semifinales de la Eurocopa, en la vuelta ante el Athinaikos Qualco.

Las perfumeras atraviesan un momento dulce en cuanto a resultados pues, en el sumatorio de encuentros disputados entre la Liga Femenina Endesa y el torneo continental, son cinco victorias consecutivas con más o menos brillo y contundencia, pero sumando en positivo.

Desde que cayeran ante Casademont Zaragoza el pasado 17 de enero (63-76), el equipo que capitanea Anna Montañana no conoce la derrota a pesar de un apretado calendario que le dio tan solo 48 horas de descanso entre sus últimos dos duelos, la victoria en Atenas (65-71) y en La Seu d’Urgell en un sufrido choque ante Cadi La Seu (69-70).

Este partido puso a prueba la resistencia de un Avenida que volvió a padecer de desconexiones que dieron alas a sus rivales pero que supieron reaccionar a tiempo para llevarse los puntos de vuelta a Salamanca en un último cuarto que fue muestra de la competitividad de la plantilla azulona.

Una competitividad que ya se vio en el primer acto de los cuartos de la Eurocopa ante Athinaikos donde solo el poderío ofensivo griego y decisiones cuestionables del trío arbitral impidieron en el periodo final que el conjunto charro se llevara más premio del Dimitris Kaltsas Sports Hall.

Fue un +6 con el que el Perfumerías Avenida arrancará la contienda de este jueves con su gente, en un Würzburg-Silvia Domínguez al que el club salmantino ha promulgado acudir por sus redes sociales durante los últimos días para que luzca como en sus mejores noches y ayude a sus jugadoras a meterse en todas unas semifinales europeas.

Si la ida se presentaba como la primera ocasión que Montañana podía contar con todo su plantel, una lesión en el entrenamiento previo de Mousdandy Djaldi-Tabdi redujo la rotación y lo volverá a hacer para la vuelta pues Avenida anunció que la francesa presenta una "lesión muscular en su cuádriceps izquierdo, que requiere reposo deportivo" por lo que "su reincorporación dependerá de la evolución". EFE

