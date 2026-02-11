Espana agencias

Arriaga evoluciona favorablemente tras el golpe sufrido en San Mamés

Valencia, 11 feb (EFE).- El futbolista hondureño del Levante, Kervin Arriaga, evoluciona favorablemente del golpe recibido en el tramo final del partido que disputó ante el Athletic Club en San Mamés el pasado domingo y, eso sí, se mantiene al margen del trabajo colectivo.

En la vuelta a los entrenamientos del Levante, Arriaga continúa con el protocolo médico habitual en este tipo de conmociones, informaron fuentes del club valenciano, y en función de sus sensaciones y la valoración del cuerpo médico podrá participar en el derbi del domingo ante el Valencia.

Por su parte, el defensa argentino Matías Moreno, que también sufrió una conmoción hace dos jornadas, en el duelo ante el Atlético de Madrid, y no pudo jugar en Bilbao por precaución, está en perfectas condiciones.

La plantilla del Levante cambiará este jueves el escenario del entrenamiento y se trasladará de la ciudad deportiva al Ciutat de València para realizar la sesión de trabajo. EFE

pzm/cta/fc

