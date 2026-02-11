Andalucía pide al gobierno poner fecha "cuanto antes" para reanudar la línea con Madrid

Sevilla, 11 feb (EFE).- El Gobierno andaluz ha reclamado este miércoles al Ejecutivo central que "cuanto antes" ponga una fecha para el restablecimiento de la línea ferroviaria entre Andalucía y Madrid porque esta comunidad "no puede permanecer más tiempo aislada".

En rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de gobierno, la portavoz del Ejecutivo regional, Carolina España, ha lamentado que la línea ferroviaria de alta velocidad aún no esté restablecida y que el ministro de Transportes, Óscar puente, aún no haya dado una fecha para ello.

"Es el momento de reclamar al señor Puente que nos dé cuanto antes una fecha para el restablecimiento de Andalucía", ha señalado España, quien ha añadido que la comunidad andaluza "no puede estar más tiempo" en esta situación de aislamiento respecto a la capital.

Esta situación está generando pérdidas en sectores tan importantes como el turístico, por lo que ha reclamado al ministro que ofrezca una fecha cuanto antes y adopte decisiones "de la misma forma y con la misma rapidez que lo ha hecho" con otras comunidades como la de Cataluña.

Ha pedido la reanudación de la línea ferroviaria pero también "transparencia para saber la verdad" sobre las causas del accidente de los trenes de Adamuz, al igual que la prontitud a la hora de poner en marcha las medidas para que un hecho de estas características "no vuelvan a ocurrir". EFE