Álvaro Romero: "Mi carrera está más abajo"

Roma, 11 feb (EFE).- El español Álvaro Romero, campeón del mundo junior de boardercross de snowboard en 2023, debutante en unos Juegos a sus 22 años, comentó este miércoles que su carrera pasa por un buen desempeño más allá de la salida, en la zona de curvas en la que se siente más rápido.

Álvaro Romero es uno de los 'tapados' de la disciplina para este jueves. La clave de su carrera, en las curvas: "Las salidas me cuestan un poco más, soy más rápido en curva. Mi carrera está un poco más abajo".

"Cuando vi el circuito creía que me iba a ir bien, pero me ha costado algo adaptarme. Pero estoy en buena posición después de los entrenamientos", añadió.

Romero desveló que está algo nervioso, pero no lo calificó como algo negativo: "Pensaba que me había quitado un peso al estar aquí y que iba a estar tranquilo. Pero los nervios siempre vienen. Y es algo que me gusta".

Además, ensalzó la figura de su compatriota Lucas Eguibar, una referencia del snowboard español.

"Desde que empecé, Lucas ha sido un referente por todo el trabajo que hace. Siempre que necesito ayuda o tengo una duda me ayuda bastante. Viendo sus bajadas aprendo muchas cosas. Maneras de moverme, estrategias de carrera. Ha estado a mi lado y ya tenía muchos años en el deporte. Siempre es bueno tener la oportunidad seguir los pasos de alguien que está cerca", ponderó. EFE

