Álvaro Lorenzo lidiará seis toros a beneficio del Hospital de Parapléjicos de Toledo

Toledo, 11 feb (EFE).- El diestro Álvaro Lorenzo protagonizará la tercera corrida a beneficio del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, que se celebrará el 28 de marzo en el coso de la capital toledana, donde se enfrentará en solitario a seis astados de otras tantas ganaderías.

"Una gesta solidaria en toda regla", señala la empresa Eventos Mare Nostrum, gestora de la plaza de toros de Toledo, en un comunicado para poner en valor la encerrona que llevará a cabo el joven toledano Álvaro Lorenzo, que este año celebra sus 10 años de alternativa como matador de toros.

"Actuar en solitario en su tierra supone un reto artístico y personal de gran calado, con el que el diestro afronta una tarde de máxima responsabilidad y compromiso por la mejor de las causas posible", añade la nota.

La corrida reunirá seis hierros señeros de la cabaña de bravo como son los de Miura, Victorino Martín, Victoriano del Río, Garcigrande, Alcurrucén y El Freixo, lo que según la empresa organizadora "garantiza variedad de encastes y un atractivo añadido para los aficionados".

Como en las dos ocasiones anteriores, la totalidad de lo recaudado se destinará a la Fundación del Hospital Nacional de Parapléjicos, una institución de referencia mundial en investigación y atención a personas con lesión medular. EFE