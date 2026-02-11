Álex Muñoz: "Con esta mentalidad podemos ganar muchos partidos"

Almería, 11 feb (EFE).- El lateral izquierdo Álex Muñoz destacó este miércoles que con la "mentalidad" que ha mostrado el Almería en las últimas jornadas, que le ha asentado en la zona de promoción de laLiga Hypermotion y en lucha por entrar en los puestos de ascenso directo, el equipo puede "ganar muchos partidos".

"El equipo ha salido mucho más intenso, concentrado y agresivo, y esa es la versión que debemos mantener si queremos subir a Primera", relató el defensa alicantino en una comparecencia de prensa, en la que apuntó que "después de una mala dinámica aparece la incertidumbre y piensas que puede repetirse, pero lo importante es volver a ganar y cambiar el chip".

Sobre la visita este viernes del Andorra en el partido que abre la vigésima sexta jornada de LaLiga, dijo que espera un partido complejo porque el rival "es un equipo que se asocia mucho, con posesión y valentía" y recordó que ya en la primera vuelta "generó bastantes ocasiones".

"No pueden venir a dominarnos en casa, porque tenemos plantilla para ser muy fuertes aquí y debemos demostrarlo", subrayó el lateral izquierdo, quien también se refirió a los refuerzos que han llegado en este invierno y afirmó que "Rodrigo Ely tiene experiencia, jerarquía y poderío físico para ayudar en centros laterales y balón parado; Miguel aporta trabajo y duelos; y Morcillo verticalidad y gol".

"Algo me dice que a partir de ahora irá todo bien, porque entrenamos muy bien y hay competencia sana", argumentó Álex Muñoz, quien en lo personal se siente cada vez más asentado tras varios meses en el club.

"Ahora me encuentro al cien por cien, con mentalidad ambiciosa de ir a ganar cada partido y muy confiado en la capacidad del equipo", aseguró. EFE

