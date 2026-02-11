Alberto Garzón urge a la izquierda a "unirse" para no ser "triturada" en las generales

Barcelona, 11 feb (EFE).- El exministro y ex coordinador federal de Izquierda Unida Alberto Garzón ha hecho este miércoles un llamamiento a las formaciones de izquierda en España a "unirse" para evitar ser "trituradas" en las próximas elecciones generales.

En declaraciones a La 2 Cat, Garzón ha opinado que la victoria del PP en las recientes elecciones autonómicas en Aragón -en las que el PSOE se desplomó y Vox creció y será decisivo para formar gobierno- debe ser interpretada como "una señal de alarma".

"Es una señal de lo que puede pasar en las elecciones generales. Si no hay una izquierda fuerte en las elecciones generales, cuando tengan lugar, y al final va dividida, la ley electoral nos va a liquidar", ha advertido Garzón, que acaba de publicar el ensayo 'La guerra por la energía' (Península).

Garzón ha reconocido que "el ecosistema de las izquierdas es mucho más complejo ahora de lo que lo era hace veinte años" porque "hay muchos más partidos, más diversos y están más enfrentados, hay muchos más agravios acumulados", lo cual "ha conducido desgraciadamente a que haya una fragmentación electoral".

Según el exlíder de IU, "la izquierda tiene que dejar de pelearse entre sí para unirse" con una fórmula común que no ha concretado.

De lo contrario, "cuando sean las elecciones generales, si la cosa sigue igual, la ley electoral los va a triturar" y habrá un gobierno "de derecha y extrema derecha", ha alertado.

"Sin una fuerza más unitaria es imposible frenar a las derechas en el conjunto del país", ha insistido, al hilo del debate sobre la unidad de las izquierdas planteado por el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y por formaciones como Sumar.

"Algo hay que hacer", ha recalcado el exministro, que ha pedido a las izquierdas que dejen de "anteponer las diferencias" entre sí por encima de lo que comparten: "Espero como ciudadano progresista que lleguen a un acuerdo, nos jugamos mucho", ha añadido. EFE