Espana agencias

Albares replica a Ayuso que "el faro del mundo es Europa", amenazada por la ultraderecha

Guardar

Madrid, 11 feb (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha replicado a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que "el faro del mundo es Europa", un proyecto "amenazado por la ultraderecha global".

De esta manera se ha referido el ministro, en los pasillos del Congreso, a lo que dijo Díaz Ayuso, a través de un vídeo, en 'La gala de la prosperidad hispana', un evento organizado en la residencia privada del presidente Donald Trump en Mar-a-lago (Florida), al manifestar que siempre se ha mirado a Estados Unidos con admiración "por ser el principal faro del mundo libre".

Albares ha subrayado que lo que más se necesita ahora, en este contexto de cambios en la geopolítica mundial, es "una Europa más soberana, más independiente" y que defienda los valores de la Carta de la ONU, los valores "de democracia, paz e igualdad".

La ultraderecha global, ha señalado, quiere "un proyecto europeo dividido y débil, quiere Estados europeos divididos y débiles", ha subrayado el ministro para recalcar que "la solución es Europa".EFE

(Foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Butarque, única alternativa a Vallecas para el derbi entre Rayo y Atlético de Madrid

Infobae

Avenida se encomienda al Würzburg-Silvia Domínguez para sellar el pase a semis de Eurocopa

Infobae

El Alavés considera que el equipo mantiene "una trayectoria fantástica" en LaLiga

Infobae

Pepelu regresa por primera vez al Ciutat, donde se prevé un recibimiento adverso

Infobae

Joel Parra: "No tengo el talento de Punter o Clyburn; mi talento es aportar energía"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Provincial de Madrid

La Audiencia Provincial de Madrid reconoce la nacionalidad española a un ciudadano colombiano como descendiente de sefardíes expulsados: presentó la genealogía de su apellido

Los sueldos de entre 20.200 y 35.200 euros pagarán más en la declaración de la renta que años anteriores

Se suspenden varios cursos de armas de la Policía Nacional en Cádiz por falta de munición: “Diez cartuchos están dejando sin formación a los agentes”

La Guardia Civil solicita colaboración ciudadana para identificar a esta mujer, cuyos restos aparecieron en una maleta en Málaga en 2023

Feijóo asegura que el accidente de Adamuz era “evitable” y reprocha a Sánchez que no asuma su responsabilidad: “Su Gobierno se sentará en el banquillo”

ECONOMÍA

Agricultores de toda España se

Agricultores de toda España se concentran en Madrid contra el acuerdo con Mercosur: “Todos tenemos la costumbre de comer y queremos que sea bueno para la salud”

La brecha salarial persiste en la Comunidad de Madrid: los hombres ganan de media 8.000 euros más al año que las mujeres

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “En los últimos años ha cambiado mucho el control de la baja médica”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

España y países emergentes potencian la energía eólica y la fotovoltaica mientras que ninguno de los países ricos del G7 impulsa las renovables

DEPORTES

Un penalti para acabar con

Un penalti para acabar con 34 años de sequía: el día que la Real Sociedad ganó al Athletic para proclamarse campeón de la Copa del Rey

Los futbolistas del Real Madrid refuerzan su unión con una cena privada en la capital

Siguen las malas noticias para España: Samu Aghehowa sufre una lesión en el ligamento cruzado y podría decir adiós al Mundial 2026

El alto precio de ser un aficionado de LaLiga: cuánto cuesta ser de tu equipo favorito

Frank Ilett, el aficionado del Manchester United que prometió no cortarse el pelo, puede poner fin al desafío 493 días después