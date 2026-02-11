Albares replica a Ayuso que "el faro del mundo es Europa", amenazada por la ultraderecha

Madrid, 11 feb (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha replicado a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que "el faro del mundo es Europa", un proyecto "amenazado por la ultraderecha global".

De esta manera se ha referido el ministro, en los pasillos del Congreso, a lo que dijo Díaz Ayuso, a través de un vídeo, en 'La gala de la prosperidad hispana', un evento organizado en la residencia privada del presidente Donald Trump en Mar-a-lago (Florida), al manifestar que siempre se ha mirado a Estados Unidos con admiración "por ser el principal faro del mundo libre".

Albares ha subrayado que lo que más se necesita ahora, en este contexto de cambios en la geopolítica mundial, es "una Europa más soberana, más independiente" y que defienda los valores de la Carta de la ONU, los valores "de democracia, paz e igualdad".

La ultraderecha global, ha señalado, quiere "un proyecto europeo dividido y débil, quiere Estados europeos divididos y débiles", ha subrayado el ministro para recalcar que "la solución es Europa".EFE

