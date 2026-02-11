Abascal afirma que el accidente de Adamuz "fue un crimen" y exige a Sánchez que dimita: "Provoca calamidades"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este miércoles que el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) "fue un crimen", y ha responsabilizado al presidente, Pedro Sánchez, al que ha exigido su dimisión. "El Gobierno es una calamidad y provoca calamidades", ha indicado.

"Afirmo con toda claridad que Adamuz fue un crimen y no un accidente", ha dicho Abascal durante su intervención en la comparecencia de Sánchez en el Congreso para dar cuenta sobre la tragedia y el accidente ferroviario de Gélida (Barcelona), que dejaron 47 fallecidos y más de cien heridos.

Abascal ha abundado en las críticas expuestas contra Sánchez y su Ejecutivo tras la tragedia, cuando hizo hincapié en que el accidente fue resultado de "la corrupción". "La corrupción mata", ha subrayado, y ha recordado que el exministro de Transportes José Luis Ábalos está en prisión por presunta corrupción, igual que su exasesor Koldo García, que llegó a ser consejero en Renfe Mercancías. También ha aludido a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, imputada por malversación y tráfico de influencias.

El dirigente de Vox ha asegurado que "el crimen pesará sobre sus conciencias" y que espera "que respondan ante los tribunales", antes de recordar que Vox ha interpuesto una querella criminal por el accidente ferroviario.

(((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)))