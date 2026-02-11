70-94. El Granca se venga del Trieste en Italia y sigue líder del Grupo L

Redacción Deportes, 11 feb (EFE).- El Dreamland Gran Canaria se refugió una semana más en Europa para olvidar la ACB después de firmar una más que dulce revancha ante el Pallacanestro Trieste (70-94) que le permite mantener el liderato del Grupo L en la Ronda de 16 de la Liga de Campeones de baloncesto (BCL) con tres victorias y una derrota.

En un ejercicio coral, en el que la plantilla amarilla dio un paso al frente -cinco de ellos acabaron por encima de la decena de valoración-, el francés Pierre Pelos, con 17 puntos y 24 de valoración, fue el más destacado de los claretianos, secundado por el acierto exterior del argentino Nico Brussino -15 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias- así como el catalán Eric Vila -otros 15, con un 5 de 6 en triples-. Un demoledor tridente que desactivó por completo los esfuerzos del mexicano Juan Toscano-Anderson y del norteamericano Markel Brown -ambos con 16 puntos-.

Dos triples seguidos de Nico Brussino nada más empezar la contienda parecían hablar de un reseteo completo del conjunto grancanario, por momentos enchufado a un partido en el que se jugaba muchas de sus opciones clasificatorias.

No obstante, abusó del recurso del perímetro, y aunque Brussino anotó un lanzamiento más desde la línea exterior, sería Tobey con un mate el que marcaría ya las primeras diferencias de consideración (4-11).

Los transalpinos, con Toscano y Brown, consiguieron ajustar las distancias hasta el 14-15 que marcó el electrónico tras los primeros seis minutos de juego.

A partir de ahí, los pupilos de Israel González se metieron de lleno en el encuentro, igualando la contienda con dos tiros libres del alero mexicano (19-19). Pero sería Wong, también desde la línea de personales, el que le daría el primer cuarto a los isleños con un ajustado 19-21.

En el segundo asalto, Salvó y Robertson aprovecharon la coyuntura para dar continuidad a las buenas sensaciones que destilaba el equipo desde el juego exterior, elevando la hemorragia a la decena (19-29).

Los italianos reaccionaron con Brown y Uthoff, pero con el correspondiente tiempo muerto de Lakovic, el Granca puso una segunda marcha para aumentar las distancias (31-43) con otros dos triples de Brussino a menos de tres minutos para el descanso.

El intercambio de canastas se incrementó, con Brooks y Sissoko aumentando el aporte italiano desde la pintura, mientras Wong y Tobey mantenían el colchón amarillo, hasta cerrar la primera parte con 37-49 en el Palasport Cesare Rubini de Trieste.

En la reanudación, el equipo español puso tierra de por medio con otro 0-7 de repunte, ronzando ya veintena de diferencia (37-56) hasta que Toscano metió los primeros puntos del Trieste en la segunda parte, a través de un triple.

El azteca nacido en Oakland siguió con la batalla personal, ante la falta de reacción de sus compañeros, pero había mucho que remar para su equipo (46-62) en el desenlace del tercer cuarto.

El Granca continuó a velocidad de crucero y, con otro arreón en vanguardia de Pelos y Tobey ya puso un más que demoledor 50-71 que noqueó al Trieste antes de afrontar el último periodo.

Con esa panorámica, los hombres de Jaka Lakovic trataron de contemporizar con el paso de los minutos, aportando la teórica segunda unidad más oxígeno con las rotaciones y aprovechando una vez más los buenos porcentajes que acumulaba en el perímetro (56-77 a 6:04 para el desenlace). El resto ya fueron minutos de la basura, donde incluso el Granca se vio incluso con la inercia a su favor para aumentar sus prestaciones ofensivas y cerrar el encuentro con una contundente renta de 24 puntos (70-94).

Ficha técnica:

70. Pallacanestro Trieste (19+18+13+20): Toscano-Anderson (16), Ross (4), Uthoff (8), Sissoko (13) y Brown (16) -quinteto titular-; Deangeli (-), Ruzzier (3), Candussi (2), Iannuzzi (3) y Brooks (5,.

Entrenador: Israel González.

94. Dreamland Gran Canaria (21+28+22+23): Albicy (1), Wong (8), Brussino (15), Pelos (17) y Tobey (12) -quinteto titular-; Maniema (4), Robertson (5), Salvó (7), Samar (4), Vila (15) y Kuath (6).

Entrenador: Jaka Lakovic.

Árbitros: Gvidas Gedvilas (Lituania), Paulo Marques (Portugal) y Georgios Poursanidis (Grecias). Sin eliminados.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la 4ª jornada del Grupo L de la Ronda de 16 de la BCL, disputado en el Palasport Cesare Rubini de Trieste (Italia). EFE

