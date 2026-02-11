1-0. El San Diego cae ante Pumas, pero gana la serie y se clasifica a octavos de final

México, 10 feb (EFE).- El San Diego de la MLS cayó este martes por 1-0 ante los Pumas UNAM, pero se clasificó a los octavos de final de la Copa de campeones de la Concacaf, al ganar la serie por 4-2.

El ecuatoriano Pedro Vite convirtió por los Pumas, que carecieron de puntería en el área de manera reiterada.

Después de perder 4-1 el partido de ida en casa de su rival, los Pumas salieron a matar, mas carecieron de contundencia.

El tanzano Amahl Pellegrino estuvo cerca de darle la ventaja a los estadounidenses, cuando en el minuto 14 dejó atrás al defensa Jesús Rivas y remató al poste.

Pumas tuvo su jugada más clara en el 27 con un disparo de Juninho, detenido por el guardameta mexicano Pablo Sisniega, en una gran noche.

Otra vez en el 36, Pellegrino se sacudió la marca y, por segunda vez incrustó el balón en el palo.

Obligado a anotar tres goles y no recibir, los mexicanos salieron con líneas adelantadas y en el 47 tomaron ventaja. En un tiro libre, Vite remató de zurda y puso el 1-0.

En el 57, el técnico de los Pumas, Efraín Juárez, envió a la cancha al panameño Adalberto Carrasquilla; el equipo insistió en ofender, pero se encontró con un San Diego ordenado atrás.

Pumas estuvo cerca del segundo gol en el 80 con un cabezazo de Guillermo Martínez, despejado por Sisniega, quien detuvo a los universitarios en otro par de jugadas peligrosas para convertirse en figura clave de la clasificación de su equipo.

En el minuto 96, el español Rubén Duarte recibió una segunda amonestación, pero la expulsión ocurrió en la última jugada del partido.

En los octavos de final, el San Diego enfrentará al Toluca, campeón del fútbol mexicano.

- Ficha técnica:

1. Pumas UNAM: Keylor Navas; Rubén Duarte, Nathan Silva, Álvaro Angulo, Jesús Rivas (Rodrigo López, m.72); Alan Medina (Guillermo Martínez, m.75), Pedro Vite, Jordan Carrillo, Uriel Antuna (Adalberto Carrasquilla, m.57); Robert Morales, Juninho.

Entrenador: Efraín Juárez.

0. San Diego: Pablo Sisniega; Manu Duah, Christopher McVey, Luca Bombino (Ian Pilches, m.83), Wilson Eisner; Jeppe Tverskov, Pedro Soma (David Vázquez, m.65), Aníbal Godoy (Onni Valakari, m.78); Marcus Ingvartsen (Allen Mighten, m.65), Amahl Pellegrino (Kieran Sargeant, m.78), Anders Dreyer.

Entrenador: Mikey Varas.

Gol: 1-0, m.47: Pedro Vite.

Árbitro: Héctor Martínez, de Honduras. Amonestó al español Rubén Duarte; Aníbal Godoy y Christopher McVey. Expulsó a Duarte.

Incidencias: Partido de vuelta de la primera ronda de la Copa de campeones de la Concacaf, entre los Pumas UNAM y San Diego de la MLS, celebrado en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México. EFE

(fotos)