Espana agencias

1-0. El San Diego cae ante Pumas, pero gana la serie y se clasifica a octavos de final

Guardar

México, 10 feb (EFE).- El San Diego de la MLS cayó este martes por 1-0 ante los Pumas UNAM, pero se clasificó a los octavos de final de la Copa de campeones de la Concacaf, al ganar la serie por 4-2.

El ecuatoriano Pedro Vite convirtió por los Pumas, que carecieron de puntería en el área de manera reiterada.

Después de perder 4-1 el partido de ida en casa de su rival, los Pumas salieron a matar, mas carecieron de contundencia.

El tanzano Amahl Pellegrino estuvo cerca de darle la ventaja a los estadounidenses, cuando en el minuto 14 dejó atrás al defensa Jesús Rivas y remató al poste.

Pumas tuvo su jugada más clara en el 27 con un disparo de Juninho, detenido por el guardameta mexicano Pablo Sisniega, en una gran noche.

Otra vez en el 36, Pellegrino se sacudió la marca y, por segunda vez incrustó el balón en el palo.

Obligado a anotar tres goles y no recibir, los mexicanos salieron con líneas adelantadas y en el 47 tomaron ventaja. En un tiro libre, Vite remató de zurda y puso el 1-0.

En el 57, el técnico de los Pumas, Efraín Juárez, envió a la cancha al panameño Adalberto Carrasquilla; el equipo insistió en ofender, pero se encontró con un San Diego ordenado atrás.

Pumas estuvo cerca del segundo gol en el 80 con un cabezazo de Guillermo Martínez, despejado por Sisniega, quien detuvo a los universitarios en otro par de jugadas peligrosas para convertirse en figura clave de la clasificación de su equipo.

En el minuto 96, el español Rubén Duarte recibió una segunda amonestación, pero la expulsión ocurrió en la última jugada del partido.

En los octavos de final, el San Diego enfrentará al Toluca, campeón del fútbol mexicano.

- Ficha técnica:

1. Pumas UNAM: Keylor Navas; Rubén Duarte, Nathan Silva, Álvaro Angulo, Jesús Rivas (Rodrigo López, m.72); Alan Medina (Guillermo Martínez, m.75), Pedro Vite, Jordan Carrillo, Uriel Antuna (Adalberto Carrasquilla, m.57); Robert Morales, Juninho.

Entrenador: Efraín Juárez.

0. San Diego: Pablo Sisniega; Manu Duah, Christopher McVey, Luca Bombino (Ian Pilches, m.83), Wilson Eisner; Jeppe Tverskov, Pedro Soma (David Vázquez, m.65), Aníbal Godoy (Onni Valakari, m.78); Marcus Ingvartsen (Allen Mighten, m.65), Amahl Pellegrino (Kieran Sargeant, m.78), Anders Dreyer.

Entrenador: Mikey Varas.

Gol: 1-0, m.47: Pedro Vite.

Árbitro: Héctor Martínez, de Honduras. Amonestó al español Rubén Duarte; Aníbal Godoy y Christopher McVey. Expulsó a Duarte.

Incidencias: Partido de vuelta de la primera ronda de la Copa de campeones de la Concacaf, entre los Pumas UNAM y San Diego de la MLS, celebrado en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México. EFE

(fotos)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Absuelto el exrector de la Carlos III de prevaricar en la adjudicación de plazas a docente

Infobae

Un hombre niega en la Audiencia haber violado a su hija de tres años: "Por mi vida que ni me he acercado a ella"

Un hombre niega en la

Santos Cerdán: "Tengo muchos amigos socialistas que están conmigo"

Santos Cerdán: "Tengo muchos amigos

Interior amplía el plazo de ofertas del nuevo buque de altura de lucha contra el narcotráfico y la inmigración ilegal

Interior amplía el plazo de

IU aboga por primarias en la alianza de izquierdas y que se presente Díaz: "¿Que las gana? Estaremos detrás de ella"

IU aboga por primarias en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil solicita colaboración

La Guardia Civil solicita colaboración ciudadana para identificar a esta mujer, cuyos restos aparecieron en una maleta en Málaga en 2023

Pedro Sánchez asegura que se investigará el accidente de Adamuz para “hacer justicia” mientras Feijóo le reprocha “no asumir un solo error”

La Audiencia de Madrid rechaza la nacionalidad de una menor, hija de sefardíes, por no haberse presentado de forma presencial ante el notario

El buque ‘Audaz’ de la Armada vigila el barco ‘LSTM-31 Alexander Otrakovskiy’ de Rusia en su paso por el Estrecho de Gibraltar

La alianza de las izquierdas para frenar a PP y Vox se enreda en dos modelos, vetos cruzados y sin cabeza de cartel

ECONOMÍA

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “En

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “En los últimos años ha cambiado mucho el control de la baja médica”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

España y países emergentes potencian la energía eólica y la fotovoltaica mientras que ninguno de los países ricos del G7 impulsa las renovables

Adif quiere abrir la alta velocidad entre Madrid y Andalucía este sábado: Renfe, Iryo y Ouigo ya ofrecen billetes para el 14 de febrero

Cenar en San Valentín será un 20% más caro: el precio medio rondará los 31 euros por persona

DEPORTES

Un penalti para acabar con

Un penalti para acabar con 34 años de sequía: el día que la Real Sociedad ganó al Athletic para proclamarse campeón de la Copa del Rey

Los futbolistas del Real Madrid refuerzan su unión con una cena privada en la capital

Siguen las malas noticias para España: Samu Aghehowa sufre una lesión en el ligamento cruzado y podría decir adiós al Mundial 2026

El alto precio de ser un aficionado de LaLiga: cuánto cuesta ser de tu equipo favorito

Frank Ilett, el aficionado del Manchester United que prometió no cortarse el pelo, puede poner fin al desafío 493 días después