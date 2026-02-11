0-1. Un gol de Turrientes encarrila el pase a la final de la Real Sociedad

Bilbao, 11 feb (EFE).- Un gol de Beñat Turrientes ha dado la victoria a la Real Sociedad en la ida de la semifinal de la Copa del Rey disputada en San Mamés y ha encarrilado el pase del equipo 'txuri urdin' a la final de La Cartuja obligando al Athletic a una gesta el próximo 4 de marzo en el Reale Arena.

En el minuto 63 centrocampista guipuzcoano ha culminado una buena acción de ataque iniciada en una mala salida de balón de los locales trenzada por Carlos Soler y Guedes. El gol ha premiado la superioridad de una Real Sociedad, sobre todo en segunda parte, frente a un Athletic que derrochó trabajo y sudor, pero careció de juego para poner en aprietos serios a los de Rino Matarazzo. EFE

ibn/jl