0-1. Un gol de Turrientes encarrila el pase a la final de la Real Sociedad

Bilbao, 11 feb (EFE).- Un gol de Beñat Turrientes ha dado la victoria a la Real Sociedad en la ida de la semifinal de la Copa del Rey disputada en San Mamés y ha encarrilado el pase del equipo 'txuri urdin' a la final de La Cartuja obligando al Athletic a una gesta el próximo 4 de marzo en el Reale Arena.
En el minuto 63 centrocampista guipuzcoano ha culminado una buena acción de ataque iniciada en una mala salida de balón de los locales trenzada por Carlos Soler y Guedes. El gol ha premiado la superioridad de una Real Sociedad, sobre todo en segunda parte, frente a un Athletic que derrochó trabajo y sudor, pero careció de juego para poner en aprietos serios a los de Rino Matarazzo. EFE
ibn/jl
Últimas Noticias
Fiscalía recurre la absolución del hombre acusado de un ataque homófobo el Día del Orgullo
Pani rescata al Inter y Osasuna Magna aprovecha las bajas del Jimbee para ganar por 6-3
Starmer exige a Ratcliffe disculpas por sus comentarios sobre los inmigrantes
El CTA explica demora en tanto de Cubarsí por fallo en fuera de juego semiautomático
Molina: “Yo también me sorprendí de ser titular, sinceramente”
MÁS NOTICIAS