Espana agencias

0-1. Un gol de Turrientes encarrila el pase a la final de la Real Sociedad

Guardar

Bilbao, 11 feb (EFE).- Un gol de Beñat Turrientes ha dado la victoria a la Real Sociedad en la ida de la semifinal de la Copa del Rey disputada en San Mamés y ha encarrilado el pase del equipo 'txuri urdin' a la final de La Cartuja obligando al Athletic a una gesta el próximo 4 de marzo en el Reale Arena.

En el minuto 63 centrocampista guipuzcoano ha culminado una buena acción de ataque iniciada en una mala salida de balón de los locales trenzada por Carlos Soler y Guedes. El gol ha premiado la superioridad de una Real Sociedad, sobre todo en segunda parte, frente a un Athletic que derrochó trabajo y sudor, pero careció de juego para poner en aprietos serios a los de Rino Matarazzo. EFE

ibn/jl

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Fiscalía recurre la absolución del hombre acusado de un ataque homófobo el Día del Orgullo

Infobae

Pani rescata al Inter y Osasuna Magna aprovecha las bajas del Jimbee para ganar por 6-3

Infobae

Starmer exige a Ratcliffe disculpas por sus comentarios sobre los inmigrantes

Infobae

El CTA explica demora en tanto de Cubarsí por fallo en fuera de juego semiautomático

Infobae

Molina: “Yo también me sorprendí de ser titular, sinceramente”

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Seguridad Social endurece el

La Seguridad Social endurece el control sobre empleados con dos o más bajas médicas: estos son los cambios

Un fallecido tras el choque entre un Alvia y un coche en un paso a nivel de Talavera de la Reina

Al menos dos personas muertas y una herida grave en un incendio en un edificio de Jávea (Alicante)

Óscar López señala al fallecido Lambán por los malos resultados del PSOE en Aragón y Pilar Alegría le defiende: “Señalar a unos u otros como responsables es un error”

Pedro Sánchez se queja a Italia por convocar una reunión previa a la cumbre informal de la UE y excluir a España

ECONOMÍA

¿Se pueden heredar las criptomonedas?

¿Se pueden heredar las criptomonedas? Un abogado responde

Así son las parejas que pueden permitirse ahora comprar un piso financiado con hipoteca

Cuánto les cuesta a los españoles aconsejar al rey: los altos cargos de Zarzuela ya se reparten un millón y medio de euros

Así impactará la subida del salario mínimo en las empleadas del hogar que trabajan a tiempo completo, parcial y por horas

El precio medio del alquiler se dispara un 46% en cinco años y empuja a los inquilinos a la periferia

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa