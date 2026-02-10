Espana agencias

Ucrania denuncia en el Congreso el genocidio "cínico" y reclama a España más ayuda militar

El presidente de la Rada Suprema (Parlamento) de Ucrania, Ruslan Stefanchuck, ha denunciado este martes en el Congreso el genocidio "cínico y deliberado" que Rusia está cometiendo contra Ucrania y, ante la cercanía del cuarto aniversario de la "brutal" agresión, ha pedido a España más ayuda militar.

Stefanchuck ha comenzado su discurso agradeciendo con un aplauso espontáneo a todos los españoles por no haber dudado "ni un instante" en apoyar económica, social y militarmente a Ucrania y por su "inquebrantable" solidaridad en la arena internacional, al promover durante la Presidencia española del Consejo de la UE, el inicio de las negociaciones para la adhesión de su país a la familia europea.

Pero ha aprovechado la tribuna para pedir ayuda "adicional" ante la intensificación de la agresión de Rusia sobre territorio ucraniano destacando que sólo en la última semana la Federación ha lanzado 2.000 drones de combate, 116 misiles de diferente alcance y 1.200 bombas guiadas. "El agresor apunta y mata a civiles sin piedad", ha denunciado.

En concreto, ha reclamado a España una mayor defensa antiaérea que permita proteger la infraestructura energética, el retorno de 20.000 niños ucranianos secuestrados, la liberación de militares cautivos y la rehabilitación, en el ámbito sanitario, de soldados y civiles ucranianos.

De la misma forma, Stefanchuck no ha dudado en proclamar que Rusia debe pagar por los crímenes del pasado y del presente y, para ello, ha dicho que no sólo debe sufrir sanciones sino que además debe recibir "un castigo justo" por cada crimen cometido, "que debe ser investigado por un tribunal internacional especial", y debe indemnizar por todos los daños causados con sus propios activos.

ARMENGOL DESTACA EL APOYO "SIN FISURAS" DE ESPAÑA

Por su parte, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha denunciado la "terrible e injusta guerra que mantiene hoy a Europa en jaque" y que "se está adentrando en el peor de los inviernos", con un país que sigue siendo bombardeado por Rusia y una población que "sobrevive a oscuras, sin gas ni calefacción, con ataques a zonas residenciales". "La crueldad del invasor llega a altas cuotas", ha afirmado.

Durante su discurso, Armengol ha expresado su admiración al pueblo ucraniano y a sus fuerzas armadas, destacando que "su lucha por la libertad, la soberanía y la independencia son encomiables". "Su resistencia demostrada no hace sino reforzarnos al resto de Europa en la convicción de que debemos mostrarnos como un pilar irreductible", ha indicado.

Asimismo, la presidenta de la Cámara Baja ha recordado que la Unión Europea mantiene un fuerte apoyo a Ucrania con un nuevo paquete de 90.000 millones de euros para 2026 y 2027, además del compromiso de "sin fisuras" del Gobierno de España de movilizar 817 millones de euros en recursos militares, financieros y humanitarios".

Finalmente, Armengol ha defendido el compromiso con la Carta de las Naciones Unidas, la soberanía y la integridad territorial de los países, ha afirmado que "defender a Ucrania es defender la democracia y espera que Ucrania puede pronto entrar en la Unión Europea.

