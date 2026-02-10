Espana agencias

TSJCyL anula una indemnización por agresión sexual a una menor en Salamanca y ordena recalcularla

Guardar

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha estimado el recurso de apelación presentado por el hombre condenado por la Audiencia Provincial de Salamanca por un delito de agresión sexual a una menor de 10 años, y ha ordenado que la cuantía de la responsabilidad civil se determine en fase de ejecución de sentencia.

La Sala mantiene intacta la condena penal, fijada en un año de prisión, ocho años de alejamiento y siete de libertad vigilada, pero corrige varios aspectos formales y de fondo relacionados con el acuerdo de conformidad. De este modo, el tribunal ha concluido que la Audiencia Provincial se extralimitó al fijar en 10.000 euros la indemnización a la víctima, pese a que en la vista de conformidad todas las partes habían acordado posponer la determinación del daño económico a la fase de ejecución.

El TSJCyL ha analizado el vídeo de la audiencia preliminar y constata que el Ministerio Fiscal aceptó aplicar atenuantes por reparación del daño y confesión, basándose en la consignación de 10.000 euros, pero dejó la concreción de la indemnización al acuerdo entre acusación particular y defensa.

También asegura que la acusación particular reiteró su petición de 10.000 euros, pero aceptó expresamente diferir la cuantía a la ejecución, que la defensa negó cualquier acuerdo sobre responsabilidad civil y pidió que se fijara más adelante y que el presidente del tribunal confirmó en la vista que la responsabilidad civil y la suspensión de la pena se resolverían en ejecución.

Para el TSJ, estos elementos evidencian que no existió conformidad sobre la indemnización y que la Audiencia no podía fijarla en sentencia. La Sala también ha eliminado varios párrafos de la sentencia de instancia que han atribuido erróneamente a que la resolución se dictó 'in voce', que las partes renunciaron a recurrir, y que se abonaría un tiempo de prisión provisional inexistente.

El tribunal ha considerado que se trata de un "error por arrastre informático" sin relación con lo sucedido en el procedimiento. La revocación afecta únicamente al apartado civil, por lo que la condena por agresión sexual a menor de 16 años, basada en hechos probados que describen besos forzados, tocamientos y un intento de llevar a la niña a un cuarto apartado, se mantiene sin cambios. El acusado ha reconocido los hechos en el juicio y ha aceptado las penas solicitadas.

Por tanto, la cuantía de la indemnización se fijará en ejecución de sentencia, donde las partes podrán aportar documentación y alegaciones. Contra la resolución del TSJCyL cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Feijóo, ante la salida de prisión de 'Txeroki': "Bildu ordenó, el PSOE ejecutó y el PNV acató"

El exdirigente de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina ha obtenido un régimen que le permitirá trabajar o hacer voluntariado fuera de la cárcel, tras una decisión autorizada por el Gobierno Vasco y bajo supervisión judicial, permaneciendo todavía en segundo grado

Feijóo, ante la salida de

La Audiencia Provincial archiva la causa contra Cerdán por presunto falso testimonio en la 'comisión Koldo' del Senado

La Audiencia Provincial archiva la

PP recuerda a Vox que Rivera también soñó con 'sorpasso' y le aconseja "aprovechar la oportunidad" para echar a Sánchez

PP recuerda a Vox que

Esteban (PNV) cree que si se ha concedido la semilibertad a 'Txeroki' será porque "está dentro de la legislación"

Aitor Esteban defendió que la resolución sobre el excarcelado Garikoitz Aspiazu Rubina responde a una propuesta avalada por la Junta de Tratamiento y la consejería de Justicia, después de críticas de Feijóo al PNV por la medida

Esteban (PNV) cree que si

Los Comunes defienden que el proyecto de coalición progresista es "abierto" y esperan consolidarlo

Los Comunes defienden que el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Denuncian que un preso de

Denuncian que un preso de la cárcel de Zaballa (Álava) murió tras estar tres horas pidiendo asistencia médica, pero, según los funcionarios, solo hubo una llamada

Podemos se desmarca de la nueva coalición de izquierdas que proponen los partidos de Sumar: “Esto forma parte de su proyecto”

Felipe González asegura que votará en blanco por la falta de “autocrítica” en el PSOE y el partido responde que ahora es “una referencia del PP”

Elisa Mouliaá confirma su vuelta al caso Errejón y pide al resto de víctimas que declaren, aunque sea de “forma anónima”: “Son pruebas a mi favor”

España vuelve a empeorar en el índice de corrupción: tiene uno de los principales aumentos en Europa y una peor puntuación que Qatar o Ruanda

ECONOMÍA

Calendario de la Renta 2025-2026:

Calendario de la Renta 2025-2026: Hacienda confirma las fechas para presentar la declaración

Siete de cada 10 empresas aún no tiene fichaje digital cinco meses después de aprobarse su tramitación urgente

Toni Musalaev, abogado, sobre la regularización de migrantes: “Os recomiendo obtener vuestro certificado de antecedentes penales actualizado”

El precio de la gasolina este 10 de febrero en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Juanma Lorente, abogado: “Estáis todos equivocados con los descansos y los festivos”

DEPORTES

Daniel Milagros, un pionero del

Daniel Milagros, un pionero del patinaje de velocidad en España en los Juegos Olímpicos de Invierno: “En el hielo pueden pasar mil cosas”

Vietnam está construyendo el estadio más grande del mundo: 135.000 espectadores y estará listo para 2028

Un árbitro asturiano es detenido por una presunta agresión sexual a una prostituta a la que engañó haciéndose pasar por policía

Las palabras de Joan Laporta tras dimitir como presidente del FC Barcelona: “Me voy con ganas de volver a veros”

Rafa Yuste, el nuevo presidente interino del FC Barcelona: así es el amigo fiel de Laporta en el colegio