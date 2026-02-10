Espana agencias

Sumar reivindica a Yolanda Díaz como la candidata "natural" de la izquierda tras abogar IU por renovar liderazgos

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha reivindicado que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, es su apuesta de cartel electoral para la candidatura de coalición que impulsa su formación con IU, Movimiento Sumar y Comunes.

"Aspiramos a que Yolanda Díaz sea cabeza de cartel porque entendemos que es quien ya supo hacer esto el 23J y es básicamente quien puede hacerlo en el futuro. Yo siempre he sido sincera (...) y para Movimiento Sumar es la mejor alternativa posible", ha proclamado este martes en rueda de prensa en el Congreso.

Todo ello después de que el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, haya defendido en una entrevista radiofónica esta mañana que se tienen que renovar el liderazgo político para la nueva etapa etapa, cuestionado por el rol de la titular de Trabajo.

La vicepresidenta segunda de momento no ha desvelado si quiere volver a repetir como candidata a la Presidencia del Gobierno y ha expresado que en su momento dirá sus planes, dado que ahora está volcada en la gestión.

Barbero ha desgranado que en el acto que se celebrará el próximo 21 de diciembre se pondrá de manifiesto el compromiso de reeditar una candidatura de coalición abierta y que no se hablará de marcas y liderazgos, pero ha precisado que para Movimiento Sumar, desde la lealtad y sin menoscabar el debate que se tendrá en su momento, está claro que el referente electoral "natural" es Díaz.

Mientras y en declaraciones a 'La Sexta', recogidas por Europa Press, la coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha subrayado que es "incuestionable" Díaz es la mejor ministra de Trabajo y está convencida de que tomará "tarde o temprano" la mejor decisión pensando en el futuro del país.

Por otro lado, la coportavoz de los Comunes y diputada del grupo plurinacional, Aina Vidal, ha advertido que no es el momento de hablar de candidatos y que para este debate no hay que desechar ninguna opción, menos aún un activo político tan relevante como la ministra de Trabajo.

DOS VOCES EN COMPROMÍS

Mientras, el diputado de Compromís adscrito al grupo Sumar, Alberto Ibáñez, que resulta evidente que la valoración de Díaz en los sondeos no es la misma que tenía en las pasadas elecciones del 23J, aunque hay que ponderar también que es la mejor ministra de Trabajo de la democracia.

Por tanto, ha trasladado su máximo respeto a la decisión que adopte, quiera o no aspirar a repetir como candidata, a la par que ha advertido de que no es positivo entrar ahora en el debate los liderazgos y hablar de sí mismos.

La otra diputada de Compromís, Águeda Micó, que representa al sector mayoritario de la formación, ha trasladado que ella no va a opinar de quién tiene que ser la candidata de Sumar porque no van a participar de la refundación de la izquierda estatal.

En este sentido, ha rechazado valorar esta cuestión dado que tampoco le gusta que otros partidos hablen de qué liderazgos tiene que tener Compromís.

