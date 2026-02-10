Espana agencias

Koldo pide que no se celebre el juicio de las mascarillas en el Supremo tras la renuncia al escaño de Ábalos

El exasesor ministerial Koldo García ha pedido que el juicio por la presuntas irregularidades en la compra de mascarillas en pandemia no se celebre en el Tribunal Supremo (TS) tras la renuncia del exministro José Luis Ábalos a su acta de diputado y la consiguiente pérdida de su condición de aforado.

Así lo ha solicitado la abogada de Koldo en un escrito remitido a la Sala de lo Penal del TS, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que pide que revoque su competencia para el juicio y que se derive a la Audiencia Nacional, reclamando que lo decida así en la audiencia preliminar de este jueves y antes que otras alegaciones.

"Habida cuenta de que de estimarse esta cuestión de competencia, el resto de cuestiones preliminares deberían ser abordadas y resueltas por el tribunal que resultara competente", abunda.

E indica que no se trata "del abandono del cargo como estrategia para elegir el tribunal a conveniencia" para "evitar que el acusado pueda 'provocar' un cambio de tribunal una vez que ya conoce quiénes le van a juzgar".

La letrada del exasesor subraya que la renuncia a ser diputado "es un derecho". Por ello, si el investigado "prefiere perder su privilegio" de ser juzgado por el Supremo "para ganar una doble instancia real", el TS "no debería impedírselo".

Cabe recordar que el Supremo tiene la competencia para juzgar a Ábalos, Koldo y al empresario Víctor de Aldama por las mascarillas porque la Sala de lo Penal del Supremo fijó en 2014 que "en las causas con aforados la resolución judicial que acuerda la apertura del juicio oral constituye el momento en el que queda definitivamente fijada la competencia del tribunal de enjuiciamiento aunque con posterioridad a dicha fecha se haya perdido la condición de aforado".

En este sentido, la representación de Koldo expone que "el criterio de la apertura del juicio oral se antoja arbitrario", pues "el proceso penal es una unidad".

"Si la condición de diputado se pierde antes de que empiece la práctica de la prueba (el juicio propiamente dicho), no hay una razón procesal insalvable para no remitir la causa", añade la abogada Leticia de la Hoz.

Además, alega "indefensión material" al no tener "copia alguna" de algunas de las pruebas que "no están en manos" del tribunal que les va a juzgar, sino que aún las tiene la Guardia Civil.

KOLDO, ÁBALOS Y ALDAMA IRÁN ESTE JUEVES AL SUPREMO

Está previsto que este jueves se celebre la audiencia preliminar del juicio por las mascarillas, a la que tendrán que acudir Ábalos, Koldo y Aldama.

Se trata de una vista previa que viene recogida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), cuyo artículo 785 establece que se "requiere la asistencia del acusado y del abogado defensor".

Por tanto, Ábalos y Koldo, que se encuentran en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre, están obligados a acudir --y tendrán que ser trasladados desde la cárcel de Soto del Real (Madrid)-- aunque solo intervengan en la vista sus abogados, que vienen defendiendo que son inocentes y reclaman su libertad.

Y así lo comunicó el Supremo a través de una providencia en la que rechazaba las solicitudes presentadas por el exministro y su exasesor, que aducían problemas médicos y pedían poder seguirla por videoconferencia desde prisión.

