Ester Muñoz dice que daría el nombre de "Supervivientes" a los promotores de la nueva coalición de izquierdas

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado este martes que daría el nombre de "Supervivientes" a los promotores de la nueva coalición de izquierdas que se está "activando" ante las próximas elecciones generales. Ante este movimiento, ha dicho que los socios de Pedro Sánchez "a lo mejor empiezan a replantearse muchas cuestiones viendo que el barco del PSOE se hunde estratosféricamente".

Así se ha pronunciado después de que Movimiento Sumar, Comunes, IU y Más Madrid hayan mostrado su voluntad de confluir juntos y sentar las bases para una nueva coalición a las próximas elecciones generales en un acto que tendrá lugar el próximo 21 de febrero en Madrid, según han indicado a Europa Press fuentes conocedoras de la decisión.

En una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Muñoz ha asegurado que "quieren refundar lo que refundaron hace tres años", y ha recordado que en esa época "Sánchez traicionó a Podemos", e instó a que se creara una plataforma con Sumar y "ahora parece que está auspiciando una nueva que lleve a Rufián para dejar tirada a Díaz".

A su entender, es el "mismo modus operandi", "habida cuenta que el señor Rufián está últimamente más de portavoz socialista que de portavoz de socialismo". "Y me limito a lo que dice Esquerra y a lo que dice Rufián, que no suele ser coherente últimamente", ha apostillado.

Muñoz ha indicado que la vicepresidenta Yolanda Díaz y "todos estos socios dicen que van a hacer una nueva refundación" y ha resaltado que ella les daría "un nombre": "se podría llamar 'Supervivientes'".

"Y luego tenemos a Rufián que anuncia que iba a hacer una gira y antes de que la empiece ya le han dicho con los que iba a negociar que no", ha asegurado, para añadir que era "el mirlo blanco que la progresía del país ponía como el mirlo de la izquierda".

¿PUEDE HABER GENERALES ANTES?

Al ser preguntada si cree que el lanzamiento de esta coalición quiere decir que va a haber una nuevas elecciones, Muñoz ha aprovechado para recordar lo que dijo la Chunta Aragonesista acerca de que habían tenido "un buen resultado porque se han alejado de Pedro Sánchez".

A su entender, "viendo la deriva que lleva el PSOE, a lo mejor están empezando a replantearse sus cosas". "A lo mejor empiezan a replantearse muchas cuestiones los socios de Pedro Sánchez viendo que el barco del PSOE se hunde estratosféricamente", ha manifestado, para añadir que el candidato extremeño "tuvo mejor resultado que la ministra portavoz", Pilar Alegria.