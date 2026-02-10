Espana agencias

Ester Muñoz dice que daría el nombre de "Supervivientes" a los promotores de la nueva coalición de izquierdas

Guardar

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado este martes que daría el nombre de "Supervivientes" a los promotores de la nueva coalición de izquierdas que se está "activando" ante las próximas elecciones generales. Ante este movimiento, ha dicho que los socios de Pedro Sánchez "a lo mejor empiezan a replantearse muchas cuestiones viendo que el barco del PSOE se hunde estratosféricamente".

Así se ha pronunciado después de que Movimiento Sumar, Comunes, IU y Más Madrid hayan mostrado su voluntad de confluir juntos y sentar las bases para una nueva coalición a las próximas elecciones generales en un acto que tendrá lugar el próximo 21 de febrero en Madrid, según han indicado a Europa Press fuentes conocedoras de la decisión.

En una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Muñoz ha asegurado que "quieren refundar lo que refundaron hace tres años", y ha recordado que en esa época "Sánchez traicionó a Podemos", e instó a que se creara una plataforma con Sumar y "ahora parece que está auspiciando una nueva que lleve a Rufián para dejar tirada a Díaz".

A su entender, es el "mismo modus operandi", "habida cuenta que el señor Rufián está últimamente más de portavoz socialista que de portavoz de socialismo". "Y me limito a lo que dice Esquerra y a lo que dice Rufián, que no suele ser coherente últimamente", ha apostillado.

Muñoz ha indicado que la vicepresidenta Yolanda Díaz y "todos estos socios dicen que van a hacer una nueva refundación" y ha resaltado que ella les daría "un nombre": "se podría llamar 'Supervivientes'".

"Y luego tenemos a Rufián que anuncia que iba a hacer una gira y antes de que la empiece ya le han dicho con los que iba a negociar que no", ha asegurado, para añadir que era "el mirlo blanco que la progresía del país ponía como el mirlo de la izquierda".

¿PUEDE HABER GENERALES ANTES?

Al ser preguntada si cree que el lanzamiento de esta coalición quiere decir que va a haber una nuevas elecciones, Muñoz ha aprovechado para recordar lo que dijo la Chunta Aragonesista acerca de que habían tenido "un buen resultado porque se han alejado de Pedro Sánchez".

A su entender, "viendo la deriva que lleva el PSOE, a lo mejor están empezando a replantearse sus cosas". "A lo mejor empiezan a replantearse muchas cuestiones los socios de Pedro Sánchez viendo que el barco del PSOE se hunde estratosféricamente", ha manifestado, para añadir que el candidato extremeño "tuvo mejor resultado que la ministra portavoz", Pilar Alegria.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

TSJCyL anula una indemnización por agresión sexual a una menor en Salamanca y ordena recalcularla

Infobae

Feijóo, ante la salida de prisión de 'Txeroki': "Bildu ordenó, el PSOE ejecutó y el PNV acató"

El exdirigente de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina ha obtenido un régimen que le permitirá trabajar o hacer voluntariado fuera de la cárcel, tras una decisión autorizada por el Gobierno Vasco y bajo supervisión judicial, permaneciendo todavía en segundo grado

Feijóo, ante la salida de

La Audiencia Provincial archiva la causa contra Cerdán por presunto falso testimonio en la 'comisión Koldo' del Senado

La Audiencia Provincial archiva la

PP recuerda a Vox que Rivera también soñó con 'sorpasso' y le aconseja "aprovechar la oportunidad" para echar a Sánchez

PP recuerda a Vox que

Esteban (PNV) cree que si se ha concedido la semilibertad a 'Txeroki' será porque "está dentro de la legislación"

Aitor Esteban defendió que la resolución sobre el excarcelado Garikoitz Aspiazu Rubina responde a una propuesta avalada por la Junta de Tratamiento y la consejería de Justicia, después de críticas de Feijóo al PNV por la medida

Esteban (PNV) cree que si
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Denuncian que un preso de

Denuncian que un preso de la cárcel de Zaballa (Álava) murió tras estar tres horas pidiendo asistencia médica, pero, según los funcionarios, solo hubo una llamada

Podemos se desmarca de la nueva coalición de izquierdas que proponen los partidos de Sumar: “Esto forma parte de su proyecto”

Felipe González asegura que votará en blanco por la falta de “autocrítica” en el PSOE y el partido responde que ahora es “una referencia del PP”

Elisa Mouliaá confirma su vuelta al caso Errejón y pide al resto de víctimas que declaren, aunque sea de “forma anónima”: “Son pruebas a mi favor”

España vuelve a empeorar en el índice de corrupción: tiene uno de los principales aumentos en Europa y una peor puntuación que Qatar o Ruanda

ECONOMÍA

Calendario de la Renta 2025-2026:

Calendario de la Renta 2025-2026: Hacienda confirma las fechas para presentar la declaración

Siete de cada 10 empresas aún no tiene fichaje digital cinco meses después de aprobarse su tramitación urgente

Toni Musalaev, abogado, sobre la regularización de migrantes: “Os recomiendo obtener vuestro certificado de antecedentes penales actualizado”

El precio de la gasolina este 10 de febrero en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Juanma Lorente, abogado: “Estáis todos equivocados con los descansos y los festivos”

DEPORTES

Daniel Milagros, un pionero del

Daniel Milagros, un pionero del patinaje de velocidad en España en los Juegos Olímpicos de Invierno: “En el hielo pueden pasar mil cosas”

Vietnam está construyendo el estadio más grande del mundo: 135.000 espectadores y estará listo para 2028

Un árbitro asturiano es detenido por una presunta agresión sexual a una prostituta a la que engañó haciéndose pasar por policía

Las palabras de Joan Laporta tras dimitir como presidente del FC Barcelona: “Me voy con ganas de volver a veros”

Rafa Yuste, el nuevo presidente interino del FC Barcelona: así es el amigo fiel de Laporta en el colegio