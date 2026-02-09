El líder de IU, sobre la gira de Rufián con dirigentes: "La gente está harta de las telenovelas de la izquierda"

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha señalado este lunes que la gente "está harta de las telenovelas en la izquierda" y que los diálogos relevantes son los que se producen "desde abajo" y con la militancia, cuestionado por los movimientos del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, para reflexionar sobre el futuro del espacio progresista.

En este sentido, ha subrayado que lo que requieren las bases progresistas son un proyecto "sólido" frente a los hiperliderazgos y piden menos "personalismo" y más construcción "colectiva" para movilizar a la izquierda.

Durante una rueda de prensa telemática, y respecto al encuentro que tendrá Rufián el próximo 18 de febrero con el dirigente de Más Madrid, Emilio Delgado, que abrirá un ciclo con otras personalidades de la izquierda, Maíllo ha dicho que "nadie sobra" en un espacio que tiene la misión "histórica" de evitar que gobierne la ultraderecha.

Luego, ha desgranado que la gente pide a las organizaciones responsabilidad y ha comentado que en su caso lleva dos años desplegando una intensa gira, que le ha llevado a reunirse con la dirección de diversas organizaciones políticas, incluido el caso de cargos de ERC. Dentro de esos encuentros constata una preocupación común de revertir la ola reaccionaria.

PRONTO HABRÁ "BUENAS NOTICIAS"

Dicho esto, Maíllo ha exclamado que la gente está "harta" de "telenovelas" y de "diálogos desde arriba". Por tanto, ha recetado que las organizaciones lo que necesitan es el "diálogo entre sus militancias", entre la gente común preocupada por el "avance de la derechización".

De esta forma, Maíllo ha señalado que la conversación que tiene más valor ahora es entre sindicalistas, colectivos feministas o asociaciones vecinales para levantar un proyecto progresista. "La gente está harta de los diálogos entre arriba", ha agregado, para añadir que la gente está cansada de los "funalismo".

Finalmente, ha resaltado que IU, Movimiento Sumar, Comunes y Más Madrid vienen trabajando en reeditar un frente amplio electoral en la izquierda, sin ningún veto porque "nadie sobra" en el objetivo de rearmar al espacio.

"Hay convicción de sacar adelante un proyecto que reconecte con la gente que nos pide cohesión y propuesta valiente de país", ha destacado, para mostrarse convencido de que pronto habrá buenas noticias a la hora de mostrar públicamente esa voluntad de volver a confluir.