Espana agencias

El líder de IU, sobre la gira de Rufián con dirigentes: "La gente está harta de las telenovelas de la izquierda"

Guardar

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha señalado este lunes que la gente "está harta de las telenovelas en la izquierda" y que los diálogos relevantes son los que se producen "desde abajo" y con la militancia, cuestionado por los movimientos del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, para reflexionar sobre el futuro del espacio progresista.

En este sentido, ha subrayado que lo que requieren las bases progresistas son un proyecto "sólido" frente a los hiperliderazgos y piden menos "personalismo" y más construcción "colectiva" para movilizar a la izquierda.

Durante una rueda de prensa telemática, y respecto al encuentro que tendrá Rufián el próximo 18 de febrero con el dirigente de Más Madrid, Emilio Delgado, que abrirá un ciclo con otras personalidades de la izquierda, Maíllo ha dicho que "nadie sobra" en un espacio que tiene la misión "histórica" de evitar que gobierne la ultraderecha.

Luego, ha desgranado que la gente pide a las organizaciones responsabilidad y ha comentado que en su caso lleva dos años desplegando una intensa gira, que le ha llevado a reunirse con la dirección de diversas organizaciones políticas, incluido el caso de cargos de ERC. Dentro de esos encuentros constata una preocupación común de revertir la ola reaccionaria.

PRONTO HABRÁ "BUENAS NOTICIAS"

Dicho esto, Maíllo ha exclamado que la gente está "harta" de "telenovelas" y de "diálogos desde arriba". Por tanto, ha recetado que las organizaciones lo que necesitan es el "diálogo entre sus militancias", entre la gente común preocupada por el "avance de la derechización".

De esta forma, Maíllo ha señalado que la conversación que tiene más valor ahora es entre sindicalistas, colectivos feministas o asociaciones vecinales para levantar un proyecto progresista. "La gente está harta de los diálogos entre arriba", ha agregado, para añadir que la gente está cansada de los "funalismo".

Finalmente, ha resaltado que IU, Movimiento Sumar, Comunes y Más Madrid vienen trabajando en reeditar un frente amplio electoral en la izquierda, sin ningún veto porque "nadie sobra" en el objetivo de rearmar al espacio.

"Hay convicción de sacar adelante un proyecto que reconecte con la gente que nos pide cohesión y propuesta valiente de país", ha destacado, para mostrarse convencido de que pronto habrá buenas noticias a la hora de mostrar públicamente esa voluntad de volver a confluir.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Diez heridos en el accidente de Adamuz permanecen ingresados en hospitales andaluces

Infobae

Varios miles de personas se manifiestan en Barcelona por un servicio de Rodalies digno

Infobae

Montan operativo de emergencia en un núcleo de Casares (Málaga) que podría quedar aislado

Infobae

El 'yonki del dinero' niega cobro de comisiones en la pieza E de Imelsa y dice que manipuló grabaciones

El 'yonki del dinero' niega

Unas 5.000 personas se manifiestan en Milán contra los Juegos Olímpicos de Invierno

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Quién es Alejandro Nolasco, el

Quién es Alejandro Nolasco, el candidato de Vox que ha duplicado su representación en Aragón: escritor, abogado y presentador de televisión

Un juzgado de Valencia perdona una deuda de 73.595 euros a una mujer cuyo endeudamiento se agravó por los destrozos que dejó la DANA en su edificio

Feijóo quería dar una lección a Sánchez y se la ha llevado también él: Vox va en serio y quiere sustituir al PP

Un juez concede la nacionalidad española por origen sefardí a un turco que demostró que sus ancestros expulsados vivieron en territorio del Imperio Otomano

Procedente el despido de una trabajadora de Carrefour que fue sorprendida llevándose unas mollejas de pollo y un paquete de papel higiénico sin pagarlos

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Tres días de huelga ferroviaria: los sindicatos mantienen el paro por seguridad tras los accidentes de Adamuz y Gelida

¿Cuánto dinero se va a llevar cada partido por los resultados del 8-F en Aragón?

Ignacio de la Calzada, abogado: “Una sentencia afirma que puedes faltar a tu trabajo por una urgencia veterinaria y la empresa no te puede castigar”

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, sobre los despidos durante bajas médicas: “Con un detective privado no todo vale”

DEPORTES

Sofía Val, la patinadora española

Sofía Val, la patinadora española que busca emocionar vestida de inteligencia artificial en los Juegos Olímpicos de Invierno: “Pienso: ‘No eres Sofía, eres una IA’”

Asaf Kazimov, el patinador con alma artística que participará en los Juegos Olímpicos de Invierno al ritmo de Ricky Martin: “Cada día escucho 50 veces ‘Un, dos, tres, un pasito pa’lante’”

A qué hora y dónde ver la Super Bowl 2026 en España

El desconocido pasado de Jannik Sinner en el esquí alpino: ganó el Campeonato Nacional Italiano en la categoría Sub-8

Hard Rock Stadium, el campo donde debutará Arabia Saudí en el Mundial 2026: escenario de conciertos, combates de boxeo o el Masters 1000 de Miami