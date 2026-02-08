Suspendida la circulación ferroviaria entre Jaén, Espeluy, Alcolea y Lora del Río

Madrid, 8 feb (EFE).- La circulación ferroviaria entre Jaén, Espeluy (Jaén), Alcolea (Córdoba) y Lora del Río (Sevilla) se ha suspendido este domingo por el mal estado de la vía, afectada por las malas condiciones meteorológicas que sufre Andalucía debido a la borrasca Marta, según ha informado Adif a través de la red social X. EFE
