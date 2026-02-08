La Policía Nacional detiene a un preso fugado del Hospital General de València

València, 8 feb (EFE).- Agentes de la Policía Nacional han detenido sobre las 7:00 horas de este domingo a un preso que media hora antes se había fugado del Hospital General de València, donde había sido trasladado por la Guardia Civil desde la prisión de Picassent para una intervención quirúrgica.

Fuentes de la Policía Nacional han informado a EFE de que la detención se ha producido en la estación del Norte de València, hasta donde el preso ha llegado andando desde el centro sanitario, en el que estaba bajo la custodia de la Guardia Civil.

Las fuentes han destacado que la "coordinación y rapidez" de ambos cuerpos ha permitido la localización, identificación y detención del hombre en apenas media hora por parte de la brigada de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional tras recibir la comunicación de la Guardia Civil, según las fuentes. EFE