Interrumpido el tráfico en la línea R13 en Valls por una avería en un tren de mercancías

Barcelona, 8 feb (EFE).- El paso de trenes de la línea R13, cuyo servicio se recuperó en la tarde de ayer, ha quedado interrumpido en la mañana de este domingo entre Valls y Salomó por una avería en un tren de mercancías, ha informado Rodalies.

Para prestar servicio en este tramo, Rodalies ha implementado un transporte alternativo por carretera entre La Plana Picamoixons y Salomó.

Rodalies retomó ayer sábado el servicio de las líneas R13, R14 y RT1, en las que viajaban diariamente una media de 4.050 personas y que conectan Barcelona con Tarragona y Lleida.

La línea R13, que conecta Barcelona con Lleida a través de Camp de Tarragona, la emplean diariamente unos 1.200 pasajeros. EFE