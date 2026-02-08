Espana agencias

El temporal de lluvia provoca el corte de 179 carreteras, 3 de ellas en la red principal

Madrid, 8 feb (EFE).- El temporal de lluvia que atraviesa gran parte de la península mantiene cortadas por inundaciones y desprendimientos un total de 179 carreteras, tres de ellas en la red principal, mientras que la nieve está afectando a más de 50 carreteras.

Según ha informado a las 9:20 horas de este domingo la Dirección General de Tráfico (DGT), las carreteras andaluzas son las más afectadas por el temporal de lluvia, con 150 carreteras cortadas por inundaciones y desprendimientos, especialmente en la provincia de Cádiz.

De la red principal siguen cortadas en Cádiz, la A-48 en Vejer de la Frontera, sentido Tarifa; en Jaén, la A-44 en Campillo de Arenas hacia Granada y la A-32 en Villacarrillo, sentido Albacete.

Además, la nieve está afectando a más de 50 carreteras, 9 de ellas de la red principal.

Está prohibido el paso a camiones y articulados en Madrid y Segovia, en la carretera A-1 entre El Molar y Cerezo de Abajo y en Segovia, la SG-20, a la altura de Segovia capital.

Ya están transitables con precaución, en Madrid y Ávila, la AP-6 entre Las Eras y Maello; en Segovia y Ávila, la AP-51 entre Villacastín y Brieva; en Segovia, la AP-61 en El Espinar; en Zamora y Ourense, la A-52 entre Río Negro del Puente y A Canda.

También transitables con precaución en León y Lugo la A-6 entre Manzanal y Pedrafita Do Cebreiro; y en Ávila, la A-50 en Narrillos de San Leonardo y la AV-20 en Ávila capital. EFE

