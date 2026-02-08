Espana agencias

El Guadalquivir vuelve a bajar en Córdoba tras rozar los 6 metros al filo de la medianoche

Córdoba, 8 feb (EFE).- El Guadalquivir a su paso por Córdoba ha comenzado a bajar su umbral durante la madrugada tras rozar los 6 metros al filo de la medianoche y a las 9:30 horas de este domingo se encuentra en los 5,6 metros de lámina de agua, aún muy por encima de los 2,5 metros en los que se sitúa el nivel rojo.

Según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) consultados por EFE, el río alcanzó a las 0:10 horas de este domingo el umbral de los 5,908 metros, un nivel ligeramente superior a la noche del viernes en que había alcanzado su pico máximo de este episodio de borrascas.

Durante la madrugada y la mañana del sábado el nivel del Guadalquivir estuvo bajando, una situación que cambió durante la tarde de ayer, momento en que la provincia se encontraba en aviso naranja por vientos y precipitaciones que, en algunas zonas, alcanzaron los 40 litros por metro cuadrado.

El nivel rojo, que implica una situación hidrológica "muy peligrosa", según la CHG, se alcanzó el miércoles a las 19:40 horas y desde entonces se ha mantenido en este umbral.

También se mantiene en nivel rojo el Guadalquivir en Almodóvar del Río donde ha llegado a los 10,60 metros o la azud de Alcolea donde va a 109,6 metros sobre el nivel medio del mar.

También se encuentra en nivel rojo el Guadalquivir a su paso por las localidades cordobesas de El Carpio, donde discurre a 1.801,24 metros cúbicos por segundo, en Villafranca a 1.776,25 y en Fuente Palmera a 2.749,83.

En la provincia de Córdoba se encuentran desalojadas alrededor de 1.500 personas, la mayoría, unas mil, de las zonas inundables de la capital, donde el Puente Romano continúa cortado desde las 15:00 horas del viernes al tránsito peatonal. EFE

