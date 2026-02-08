El Elche enlaza tres derrotas en Liga por primera vez en la 'era Sarabia'

Elche (Alicante), 8 feb (EFE).- El Elche, que este sábado perdió en su visita a la Real Sociedad, ha enlazado tres derrotas en el campeonato de Liga por primera vez desde que Eder Sarabia dirige al equipo ilicitano.

El entrenador vasco llegó al Elche en el verano de 2024 y durante el pasado curso, en el que el equipo compitió en Segunda División y ascendió a Primera, nunca llegó a perder más de dos partidos seguidos.

Ahora el Elche ha perdido de forma consecutiva en sus compromisos ante el Levante (3-2), Barcelona (1-3) y Real Sociedad (3-1).

Hasta este punto del curso, y pese a su condición de recién ascendido, sólo había encadenado dos derrotas consecutivas una vez,, precisamente en sus dos visitas a Barcelona, primero ante el Espanyol (1-0) y después frente al actual líder de la competición (3-1).

El Elche, que ha visto reducido de forma considerable su margen de puntos sobre el descenso, está a un solo partido de igualar su peor racha de resultados del campeonato de Liga.

El equipo de Sarabia suma seis encuentros sin vencer en la Liga, más otro correspondiente a la Copa del Rey.

Esta misma temporada enlazó sin ganar siete jornadas, desde la derrota ante el Deportivo Alavés en la jornada 8 a la victoria ante el Girona en la 15, en las que únicamente pudo sumar tres empates. EFE

