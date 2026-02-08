Desarrollan plataforma que mejora con IA el diagnóstico e investigación sobre la epilepsia

València, 8 feb (EFE).- La plataforma volBrain, desarrollada por investigadores del Instituto ITACA de la Universitat Politècnica de València (UPV), ayuda a mejorar el diagnóstico e investigación sobre la epilepsia al incorporar un conjunto de herramientas de análisis cerebral a partir de imágenes de resonancia magnética basadas en inteligencia artificial.

Desarrollada por el grupo de investigación MIA-LAB liderado por el profesor José Vicente Manjón, la plataforma volbrain.net proporciona información cuantitativa, objetiva y reproducible sobre múltiples estructuras cerebrales directamente relacionadas con distintos tipos de epilepsia, informan desde la UPV.

La epilepsia es un trastorno neurológico que afecta a más de 50 millones de personas en todo el mundo y, en muchos casos, está asociada a alteraciones estructurales en regiones específicas del cerebro.

Por ello, la correcta identificación y cuantificación de estos cambios resultan clave para mejorar el diagnóstico, la planificación terapéutica y el seguimiento clínico de los pacientes, añaden desde la universidad.

Manjón explica que "la epilepsia afecta a redes cerebrales complejas en las que intervienen estructuras clave como el hipocampo, el tálamo, la amígdala, la corteza entorrinal o los ganglios basales".

"Las herramientas desarrolladas en volBrain nos permite analizar estas regiones con un nivel de detalle y objetividad sin precedentes, identificando alteraciones estructurales sutiles que son especialmente relevantes en epilepsias focales y del lóbulo temporal", agrega.

En este sentido, el investigador de ITACA indica que esta información puede ayudar a "mejorar el diagnóstico y el seguimiento de los pacientes, así como a avanzar en la comprensión de los mecanismos cerebrales implicados en la enfermedad".

Una de las principales fortalezas de volBrain es que democratiza el acceso a técnicas avanzadas de análisis cerebral al ofrecer una plataforma online gratuita para uso en investigación y validada científicamente mediante numerosas publicaciones internacionales.

En los últimos años, se ha convertido en una herramienta de referencia para el desarrollo de múltiples estudios clínicos y de investigación en neuroimagen tras procesar en línea más de 750.000 cerebros en todo el mundo.

"Gracias a estas herramientas, clínicos e investigadores pueden detectar alteraciones estructurales sutiles difíciles de identificar visualmente, comparar a cada paciente con bases de datos normativas, mejorar la estratificación de pacientes y apoyar la toma de decisiones clínicas, así como avanzar en el conocimiento de los mecanismos cerebrales implicados en la epilepsia", destaca Sergio Morell, investigador del grupo MIA-LAB de ITACA.

El desarrollo de volBrain es, según la UPV, "un ejemplo del compromiso del Instituto ITACA con una investigación aplicada, abierta y con impacto social", capaz de trasladar los avances en inteligencia artificial y procesamiento de imagen médica a problemas reales de salud.

En el Día Mundial de la Epilepsia -este lunes, 9 de febrero-, ITACA y el grupo MIA-LAB reafirman su apuesta por la tecnología como aliada para mejorar la calidad de vida de las personas con epilepsia, facilitando diagnósticos más precisos y una mejor comprensión de esta patología neurológica. EFE