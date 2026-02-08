Continúa afectada parte de la red de trenes de Andalucía por condiciones meteorológicas

Madrid, 8 feb (EFE).- Algunos trenes de cercanías en Andalucía mantienen la suspensión este domingo y los trenes de alta velocidad (AVE) entre las comunidades de Madrid y Andalucía continúan finalizando su recorrido en la localidad de Villanueva de Córdoba, debido a las condiciones meteorológicas adversas, según ha informado Renfe a través de X.

En cercanías sigue cancelada la circulación de cuatro líneas en Sevilla y de las líneas C1 y C1a en Cádiz. Sí se ha normalizado el servicio en el núcleo de cercanías de Málaga y en la línea C1 de Sevilla.

En los trenes AVE, se garantiza la continuidad del servicio desde Villanueva de Córdoba hasta Córdoba por carretera.

Para los trenes de media distancia entre Huelva, Jabugo y Zafra; entre Jaén y Linares; y entre Granada y Almería, también se garantiza un servicio alternativo por carretera. EFE