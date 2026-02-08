Abengochea (IU) llama a votar con dignidad ante el riesgo de "involución democrática"

Zaragoza, 8 feb (EFE).- La candidata de IU a la Presidencia de Aragón en las elecciones de este domingo ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que acuda a votar y sortear así el riesgo de "involución democrática" que percibe.

Tras ejercer ella misma su derecho en el colegio Parque Venecia de Zaragoza, la candidata he dicho a los medios que es necesario, "hoy más que nunca, no dar ningún derecho por sentado".

Y en concreto, el derecho al voto, ha recordado, se consiguió "con el esfuerzo y las vidas de muchísima gente", por lo que este domingo "es imprescindible que todo el mundo salga a votar".

"Este derecho podemos perderlo, estamos en riesgo de involución democrática y si te quedas en casa les das alas a quienes quieren quitarlo y llevarnos a una España y un Aragón en blanco y negro", ha enfatizado.

Abengochea ha insistido en que "no hay nada decidido todavía" y ha pedido que la gente salga a votar "con dignidad e ilusión". EFE

(Foto) (Vídeo)