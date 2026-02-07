Ziganda: "Ante el Málaga hay que jugar con mucha personalidad y confianza"

León, 7 feb (EFE).- El entrenador de la Cultural Leonesa, José Ángel Ziganda, ha señalado en declaraciones a los periodistas que mañana ante el Málaga su equipo ha de jugar "con mucha personalidad y confianza, consciente de que si hace algo mal, no pasa nada", pero apelando a la imagen mostrada a domicilio ante otros rivales a los que se venció como Eibar, Cádiz o Real Valladolid.

Por ello, ha restado trascendencia al choque en La Rosaleda, pese a la situación clasificatoria en puestos de descenso y siete jornadas sin ganar porque, ha recalcado, "hay que llevarlo con responsabilidad, pero también con calma".

"Todavía queda muchísimo y hay que pelear esta situación con gusto, no sintiéndonos incómodos, sino con la entereza de saber sufrir", ha insistido.

Sobre su rival, que tan solo ha perdido un encuentro como local el pasado septiembre, Ziganda ha recordado que llegó en la primera vuelta al Reino de León "en una racha negativa pese a estar jugando muy bien, pero no sacaban resultados".

Ahora, sin embargo, "están siendo capaces de minimizar los errores que les costaban partidos, estando en una gran dinámica con jugadores de mucha calidad y solidarios, haciendo muy bien las cosas porque se encuentran cómodos y con confianza", ha indicado.

La plantilla culturalista ha aprovechado esta semana de concentración previa en Marbella, intentando huir de la lluvia, el viento e incluso la nieve de la capital leonesa, aunque allí también han encontrado una situación meteorológica adversa.

"A pesar de que no ha sido la climatología que esperábamos, buscábamos convivencia, poder estar juntos, charlar, conocernos mejor y establecer más vínculos de compañerismo, dentro de un grupo que se muestra fuerte y comprometido, pase lo que pase y con ganas de darle la vuelta a la situación", ha afirmado.EFE

fps/pcr/jpd